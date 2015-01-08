Писатель и издатель

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Геннадий ДОРОНИН
Он напечатал целую библиотеку – 200 книг. А еще основал литературный журнал «Аманат», уникальный по нынешним временам, на страницах которого находится место и для признанных мастеров современной литературы, и для писателей, делающих первые шаги. Журнал – международный, выходит небывалым для нашего времени тиражом – 7 000 экземпляров. Он – председатель Международного общественного совета журнала «Аманат». Упомяну только несколько фамилий писателей, входящих в совет, – Даниил Гранин, Кэндзабуро Оэ, Олжас Сулейменов и другие известные в мире литераторы.
Наверное, все давно уже поняли, что я веду речь о Роллане Сейсенбаеве. Поводов для этого разговора более чем достаточно: исполняется 15 лет со дня выхода первого номера журнала, завершается грандиозная работа по изданию 200-томной библиотеки. На страницах этих двухсот книг читатель найдет и Махамбета, и Абая, и Шакарима, и Мухтара Ауэзова, и Чокана Валиханова, и Акутагаву, и Германа Гессе, и Фолкнера, и Хемингуэя – всех, к сожалению, не перечислить. По сути, здесь представлено все многоцветье современной и классической литературы.
– Конечно же, мы участвовали во всенародном обсуждении Пос­лания Президента Нурсултана Назарбаева «Нұрлы жол – путь в будущее». Писатели, издатели, деятели культуры не должны оставаться в стороне от грандиозных дел, намеченных в республике. Я поддерживаю всецело усилия Президента Нурсултана Назарбаева по превращению республики в страну энергично действующих во благо своей родины людей, – говорил Роллан Сейсенбаев. – Нам всем нужно понять, что экономика – это метод. А цель – изменить душу, обновить моральный дух и укрепить солидарность нации…
И еще очень важно, чтобы власть опиралась на интеллигенцию. Хочу напомнить, что великий Абай открыто говорил о недостатках и пороках, он как никто другой жаждал их искоренения. Нельзя забывать, что Пушкина убила не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха… Я верю в свою страну, в наш народ. Ведомый Лидером нации, Елбасы, он справится с задачей любой сложности.
– Журналу «Аманат» – 15 лет. Сделано многое, но для того, может быть, и существуют юбилеи, чтобы, подводя предварительные итоги, ставить новые задачи. В этом залог движения вперед.
– Хочу обратить внимание читателей «Казахстанской правды» на первый номер журнала за 2014 год. Он посвящен писателям Ак Жайыка, Таджикистана и Латинской Америки. Здесь произведения таких разных авторов, что кажется – между ними невозможно найти точки соприкосновения, но нет, литература подлинная – и глубоко национальна, и интернациональна одновременно. Литература вовлечена в решение проблем общепланетарных, и не последние из них толерантность, добрососедские отношения между представителями разных религиозных конфессий. Литература ищет и находит общие ценности, то, что объединяет. Поэтому смею надеяться, что читатель в Латинской Америке не пройдет мимо поэзии Татьяны Азовской, прозы Энгельса Габассова и других писателей степного Ак Жайыка. А наши земляки отдадут должное великой прозе великих латиноамериканцев.
– Большое дело задумали вы. Протаптывая порядком заросшие тропинки от одной литературы к другой, вы работаете вполне осознанно над созданием некоего культурного пространства?
– В Послании прозвучало: «Чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами! Быть толерантными друг к другу! Это ключи к будущему Казахстана. Межэтническое согласие – это живительный кислород». Я сразу подумал: это сказано для казахстанцев, и это сказано всему миру. И это сказано каждому из нас. В единении сила и, может быть, спасение цивилизации. Писателю есть где приложить свои силы.
Не могу не привести еще одну цитату, запавшую в душу: «Ведь что такое стабильность и согласие? Это семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир – это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье наших детей. Мир – это стабильная работа, зарплата и уверенность в завт­рашнем дне. Мир и стабильность – это общенародное дос­тояние, которое нужно каждодневным трудом защищать и укреплять. Я всегда говорю: молодежь – опора нашего будущего. Государство открыло перед новым поколением все двери и все пути! «Нұрлы жол» – вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной, динамичной молодежи!»
Действительно, сказано от души.
Что касается творчества, вынужден сказать, что писателям не хватает общения, мы довольно редко видимся друг с другом, не говоря уже о том, чтобы сообща обсудить какое-нибудь произведение. И наши читатели лучше бы узнали нас…
– Нередко обыватель представляет себе писательскую работу в основном по сериалам, где 20-летняя красотка – гламурная писательница, выкурив полпачки сигарет и высадив баллон виски, за пять минут экранного времени создает эпохальное произведение, не забывая менять наряды… Роллан Шакенович, а на самом деле как?
– Литература – труд на всю жизнь – без выходных и отгулов, даже когда не держу в руках перо, я не перестаю писать, так что мы на пожизненной трудовой вахте, причем добровольной.
– Известная российская писательница Вера Галактионова рассказывала, что книга, создаваемая ею, не отпускает и во сне – образы, еще не перенесенные на бумагу, тревожат, как живые люди.
– Да, творчество – это сначала труд, а потом уже вдохновение…
– Над чем сейчас работаете?
– Прежде хочу сказать, что четвертый номер «Аманата» будущего года будет посвящен литературным журналам России – «Новому миру», «Нашему современнику», «Литературной газете» и другим изданиям. А один из номеров журнала мы планируем посвятить литераторам, воспевшёим в своих произведениях Казахстан… Последний, двухсотый, том библиотеки «Аманат» будет как квинтэссенцию философии содержать «Книгу мудрости» Первого Президента – Лидера нации Нурсултана Назарбаева.
Что же касается моего личного творчества, то мне не жалко пятнадцати лет, отданных журналу, поиску молодых талантов, созданию 200-томной библиотеки, но говорю всем, что приступаю к выполнению своей основной задачи. На очереди – роман о великом казахском поэте Шакариме, задуман трагический роман о дне сегодняшнем… В общем, планы есть, письменный стол ждет.

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