Общество
Писатели предлагают казахстанцам выступить единой командой перед выборами
Олег ТАРАСОВ
В Астане в Национальной академической библиотеке представители Союза писателей Казахстана встретились с журналистами и выступили с заявлением относительно инициативы о выборах Президента, сообщает Kazpravda.kz.

На встречу с представителями СМИ пришли председатель Союза писателей Казахстана, депутат Сената Парламента РК Нурлан Оразалин, известные писатели страны Несипбек Айтулы, Мырзатай Жолдасбеков, Кажыгали Муханбеткалиулы и Султан Оразалин.

От имени творческих работников заявление зачитал Н. Оразалин, в котором озвучил, что Союз писателей Казахстана, как ведущее объединение творческой интеллигенции, считает своим гражданским долгом высказать свою позицию по этому судьбоносному вопросу.

В мире сейчас нестабильно, отметил сенатор и добавил, что распространяется новая волна мирового финансово-экономического кризиса.

Мы это все видим с экранов телевизоров, читаем со страниц газет. Казахстан, как часть глобальной экономики, испытывает на себе давление мирового кризиса. Вместе с тем у Казахстана есть четкий план антикризисного развития – это отражено Елбасы в программе "Нұрлы жол". В стране осуществляются масштабная Стратегия "Казахстан-2050", Государственная программа индустриально-инновационного развития.

– В связи с этим считаем важным, не затягивая на долгий период, не погружая общество в долгие ожидания, пройти через избирательный цикл, – подчеркнул Н. Оразалин. – Поэтому мы всецело поддерживаем идею проведения внеочередных президентских выборов.
По мнению писателей, это станет решающим условием, чтобы весь народ и все государственные органы, Правительство и Парламент сосредоточились на реализации антикризисных мер. Наш народ всегда в решающие моменты мог консолидироваться вокруг своего Лидера, выступить единым фронтом перед любыми вызовами.

– Считаем также глубоко символичным, чтобы провести выборы в важный для страны год: Год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 20-летия Конституции, 550-летия Казахского ханства. Пусть Казахстан, объединенный идеей "Мәңгілік Ел", пройдет через все испытания. Пусть всегда процветает наша Родина – Республика Казахстан, – сказал в завершение депутат Сената.

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