Писательница из Караганды выпустила серию книг по безопасности для детей

Акимат Карагандинской области

Корреспондент Kazpravda.kz связался с автором - Наталией Инжевской, чтобы узнать, как создавались книги с таким серьезным посылом

Наталия имеет 30-летний опыт педагогического стажа, театральной работы, в качестве волонтера она стала сочинять небольшие сюжеты, отталкиваясь от выдержек из правил безопасности для детей. Вопросы детской безопасности Наталию волновали и ранее. Так, в 2020 году она сочинила большую книгу для детей «Про пожар».

Все книги автор издает за свой счет и распространяет в библиотеках, чтобы донести до маленьких читателей ценные ориентиры.

Цель книг про безопасность - ознакомить дошколят и младшеклассников в сказочной игровой форме с тем, как безопасно находиться в окружающей среде. Они изданы на двух языках. Серия включает по 6 книг на русском и казахском языках. Также по мотивам книг подготовлены раскраски.

В сказках из серии «Опасно-безопасно» события разворачиваются в Зайкином городке, где главными героями являются озорной Зайка Буся, его сестренка Муся и магистр безопасности Одуванчик. Каждая книга состоит из 20-24 страниц.

Темы разные: правила дорожной безопасности, пользования бытовыми приборами, здоровый образ жизни, общение со сверстниками. Истории знакомят детей с правилами безопасного поведения дома во дворе, на дороге, среди людей. К примеру, Буся узнает, что можно научиться летать, он забирается на ёлку, а потом приходится вызывать службу спасения, чтобы они сняли его с дерева. Сказки также охватывают темы популярных ныне цифровых гаджетов, общения в Интернете

Наталия Инжевская рассказала, что помимо иллюстраций и текста сказки, в книгах есть вопросы от Алинки – рассказчицы сказок. Она просит ответить детей на вопросы, которые могут быть не раскрыты в тексте, но возникают в различных жизненных ситуациях, что дает повод родителям обсудить с детьми похожие волнующие темы.

Сюжеты сказок между строк закладывают читателям элементарные представления об уважении чувств других людей, учат эмпатии и раскаянию за ошибки.

«Есть вещи, которые родителям важно донести до своих детей. Но малышам легче понять ситуации через сказочных героев, которые максимально приближены к реальности, не каких-то мифических персонажей. Допустим, Зайкин городок находится недалеко от Караганды, значит, рядом с нами это все происходит, значит, мы тоже должны на это реагировать. На этот проект меня сподвигла уполномоченная по правам ребёнка Карагандинской области Ирина Киселёва. Я волонтер Альянса волонтеров-защитников детства при уполномоченном по правам ребенка. Какую помощь может оказать объединению писатель? Я готовила памятку по правилам для подростков, которые собираются работать, написала ее простыми понятными словами. Тема безопасного поведения не обозначена сейчас в детской литературе для дошкольного и младшего школьного возраста», – сказала она.

Писатель готова поделиться своими творениями со службами по ЧС для дальнейшего распространения среди дошколят и школьников.

Наталия Инжевская – известный карагандинский писатель, чьи произведения для детей и взрослых получили признание читателей не только в Казахстане, но и за его пределами. Автор является лауреатом раличных международных премий.