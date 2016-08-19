​Пища – чувства, радость – глаза

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Может, именно потому так феерично, суперсовременно и так традиционно зажигательны были ритмы, под которые наша молодежь выплескивала юную энергию танца, сознавая счастье жить сегодня, сейчас, здесь.

А следом возникает четкая параллель с профессио­нальным танцем, балетом. Он не столь спортивен и общедоступен, но в нем весь дух высокого искусства преображается в единстве с музыкой в полет жизни. И безусловно, он будит ассоциации с поэзией и таинственной сферой предчувствий, воплощаясь в пластике танца.

Мне посчастливилось видеть на питерской сцене первые выступления балета Бориса Эйхмана в постановке «Роден». Завораживающий язык танца преображался в пластику роденовских образов с предельной экспрессией и… медлительно. Тем сильнее был эффект воздействия. А теперь его спектакли неоклассики «Красная Жизель» и «Анна Каренина» – достояние алматинцев в оперном театре, где питерский мэтр балета уже стал хорошо знаком. И всегда – при аншлагах.

Но сегодня разговор о балетном конкурсе, что пройдет в сентябре. Традиционно на столь серьезный смотр съедутся молодые звезды из разных континентов. И возглавит жюри блистательный мастер, балерина, известная во всем балетном мире, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Ее знают и любят питерцы, где она танцевала в Кировском. А в нынешнем составе Astana Opera ей принадлежит первая роль в балете как художественному руководителю. Звездный успех балетной молодежи Казахстана на сценах Европы и США восходит истоками к Алматинскому хореографическому училищу им. А. Селезнева. На международных конкурсах они всегда притягивают внимание и имеют большой спрос. Их неизменно приглашают работать на сценические площадки ведущих театров. Но теперь, с приходом в главный театр страны такого мэтра, как Алтынай Асылмуратова, картина меняется на глазах!

И юные дарования заинтересованно и вдохновенно стремятся «держать уровень» родного театра, своего Отечества. А это серьезный показатель роста. Как и победы молодого состава Astana Opera на недавних выступлениях в Санкт-Петербурге. Это уже не сенсация, не случайность, но большое серьезное достижение нашей балетной школы и всего искусства страны. Разве не о них слова древнеримского правителя: «Пища – чувства, радость – глаза»?

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