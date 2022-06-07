Пищевая безопасность - глобальная проблема человечества

Сегодня в Алматы на базе КазНАИУ состоялась пятая международная экспертная встреча, посвященная вопросам безопасности пищевых продуктов и здорового питания.

Гибридное мероприятие, собравшее представителей 10 государств, было организовано совместно Исламской организацией по продовольственной безопасности (ИОПБ) и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы. Как дать оценку состоянию пищевой безопасности в мире? Как определить наиболее уязвимые страны мира, которые страдают от нехватки продовольствия? Как оценить влияние климатических изменений на продовольственное обеспечение в мире и изучить способы производства продовольствия в переменных климатических условиях? Как выявить основные факторы обеспечения пищевой безопасности? Все эти проблемы актуальны и для Казахстана.

Так, на первом пленарном заседании были обсуждены вызовы и решения в области безопасности пищевых продуктов. Профессор д-р Хишама Эль-Шиштауи представил подробный обзор существующих в настоящее время угроз безопасности и качеству пищевых продуктов. Профессор КазНАИУ Асия Серикбаева выступила с предложением о создании международного исследовательского центра продовольственной безопасности и халяльных продуктов питания на базе вуза.

Примеры всеобъемлющего и комплексного подхода к анализу риска в пищевой цепи на примере Туниса были представлены в выступлении Инес Бархуми, заместителя директора INNORPI министерства промышленности Туниса. Имад Алавад из Иордании поделился опытом системы безопасности пищевых продуктов, видением проблемы и предложил решение. Вопросы обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов, стандартизация системы безопасности пищевых продуктов для меда и абрикосов, внедрение схемы «Халяль» в органах аккредитации были обсуждены спикерами из Таджикистана, Турции, Марокко, Испании.

Участники отметили: пищевая безопасность является самой важной глобальной проблемой человечества. Казахстан по итогам 2021 года в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности занял 32 место среди 113 стран и по наименьшему уровню голода 21-е место из 107. Достигнуты определенные результаты по следующим показателям: доступность, качество, безопасность, наличие продовольственной продукции для населения, а также выполнение принятых социальных программ по обеспечению пищевой безопасности, рынка и финансовых услуг, низкая доля населения за чертой бедности и, самое главное, сложилась положительная тенденция в устойчивом развитии АПК.