Пищевая отрасль Алматы получит финансирование на льготных условиях

Экономика
Ксения Воронина
Фото пресс-службы фонда "Даму"
Фонд "Даму" и акимат Алматы начнут финансировать пищевую отрасль мегаполиса на льготных условиях. Соответствующий меморандум был подписан между председателем правления фонда "Даму" и акимом Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Согласно документу, акимат и фонд на паритетной основе выделят 1 млрд тенге для малого и среднего бизнеса, работающего в пищевой промышленности по программе "Даму Өнім". Средства будут выделяться через банки второго уровня. Целевое назначение кредита – приобретение новых и модернизация основных средств и пополнение оборотного капитала.

Ставка вознаграждения – 8,5% годовых. Максимальная сумма займа – до 100 млн тенге. Срок кредита – до 84 месяцев на приобретение новых и модернизацию основных средств и до 36 месяцев – на пополнение оборотных средств. Льготный период по погашению основного долга – не более 18 месяцев. Предприниматели, получившие финансирование в рамках данной программы, могут воспользоваться инструментом гарантирования фонда при недостатке залогового имущества в банке.

"Нынешнее соглашение с акиматом Алматы очень важно для мегаполиса в создании продовольственного пояса и продовольственной безопасности. Фонд "Даму" поддерживал эту идею, и думаю, что такое сотрудничество сможет решить вопросы товаропроизводителей в части сбыта своей продукции, а жителей города обеспечит качественной, экологически чистой и сравнительно недорогой продукцией. С другой стороны, такие льготные условия по кредиту – 8,5% годовых – позволят увеличить количество малых и средних предприятий в городе и объем выпускаемой ими продукции. Это и пополнение налогов в бюджет города, сохранение и создание новых рабочих мест", – сказал председатель правления фонда "Даму" Каныш Тулеушин.

Отметим, что в 2015 году фонд "Даму" и акимат Алматы подписали меморандум на выделение 4 млрд тенге на программу "Жибек Жолы" для предпринимателей, работающих в сфере торговли, сферы услуг и общественного питания. Профинансировано 77 проектов на общую сумму 4 млрд тенге. Сохранено 376 рабочих мест, создано порядка 350 новых рабочих мест. В программе участвовало 7 банков второго уровня.

В 2016 году, по просьбе предпринимателей, программа была продолжена на тех же условиях.

