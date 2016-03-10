Пищу кочевников 5 дней будут подавать в ООН

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С 7 по 11 марта в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Фестиваль казахской кухни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В открытии фестиваля приняли участие президент Генеральной ассамблеи ООН Могенс Люккетофта, руководство комитетов ООН, сотрудников Секретариата Организации, а также постоянных представителей стран – членов ООН.

Готовить национальные блюда в Нью-Йорк приехали пять лучших шеф-поваров из Казахстана. Они представляют рестораны высокой кухни в Астане, специализирующиеся на приготовлении блюд казахской кухни и народов Центральной Азии.

В ежедневное обеденное меню шведского стола включены как холодные блюда – мясная и рыбная тарелки, различные салаты, карын, так и горячие блюда – бесбармак, куырдак, барашек на вертеле, плов, манты, коктал, осетр, запеченный целиком, баурсаки, самса, а также кисло-молочные напитки: айран, кумыс, шубат. Десерт представлен выпечкой и казахскими сладостями: жент, коспа, чак-чак, курт, иримшик и др. 

Фестиваль проходит в большом зале делегаций ООН, в формате шведского стола с фиксированной оплатой в $30 с человека. Отмечается, что это высокая цена для точек питания в ООН, но это не останавливает сотрудников секретариата, миссий иностранных государств, аккредитованных при ООН и гостей штаб-квартиры. За три дня более 700 человек попробовали блюда казахской кухни.

"Кулинарная культура Казахстана складывалась веками, вобрав в себя вкусовые и кулинарные особенности Великой Степи и населяющих ее народов. Это своего рода симбиоз пищевой культуры кочевников, обогащенный гастрономическими рецептами жителей стран древнего Шелкового пути", – отметил на открытии мероприятия постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов, поблагодарив участников за интерес к культуре и традициям казахского народа. 

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