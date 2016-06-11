​Пишите письма

Как рассказала директор музея Светлана Бектенова, музейная педагогика применяет различные формы патриотического воспитания. Но письмо всегда было и остается выражением личностного отношения к адресату. Очень важно успеть сказать спасибо тем, кто прошел через военное лихолетье и отстоял право на мирную жизнь. А старшее поколение хочет знать, что думает молодежь о войне, чем дорожит и гордится.

Возраст авторов писем не ограничен. Малыши, к примеру, могут прислать рисунок. В музее установлен почтовый ящик, в который уральцы уже опускают свои «фронтовые» треугольники. Они будут вручены ветеранам 22 июня – в день начала войны.