Пишут ветераны Свежий выпуск 758

В своих обращениях авторы выразили Главе государства благодарность за постоянное внимание к вопросам поддержки ветеранов. Они отметили созданные в стране условия, благодаря которым им регулярно оказывается всесторонняя помощь.

Высокую значимость предстоящего 70-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул ветеран Н. Умбетаев. Он также выразил слова поддержки в отношении Послания Главы государства «Нұрлы жол – путь в будущее», которое является очередным шагом по пути развития и процветания Казахстана.

А. Рудской поблагодарил за инициированную Президентом Казахстана общенациональную акцию поддержки ветеранов войны, сообщив, что полученное поздравление и подарок к Новому году вызвали приятные чувства.

Ветеран из Павлодара также выразил озабоченность по поводу происходящих в мире событий.

«Нам, прошедшим войну, прискорбно слушать о конфликтах, в которых гибнут люди. Мы живем в полиэтнической, миролюбивой стране, где нам спокойно, и это радует. Дай бог, чтобы и в дальнейшем мы жили в мире и согласии», – говорится в письме.