– Ученый-филолог, писатель, переводчик, педагог и общественный деятель Каюм Мухамедханов является одним из основоположников современного абаеведения. Защищенная им в 1951 году кандидатская диссертация «Литературная школа Абая», изданные в конце 50-х монографии «Текстология произведений Абая», «Поэты абайского окружения», «Поэт Магавья Кунанбаев» внесли значительный вклад в развитие абаеведения. Профессор К. Мухамедханов – автор многих научных статей, посвященных творчеству Абая и его учеников. В 1996 году ученый удостоен Государственной премии Республики Казахстан.

Книга «Қайым Мұхамедханов: Хаттар сөйлейді. Каюм Мухамедханов: Письма говорят» раскрывает активную плодотворную научную и литературную деятельность Каюма Мухамедханова, воссоздает его жизненный путь, показывает характер человека целеустремленного и трудолюбивого, доброго и благородного, дружелюбного и стойкого. Знакомясь с перепиской, охватывающей вторую половину ХХ столетия, читатель узнает историю нашей страны, погружается в атмосферу прошлых лет. Книга начинается с писем К. Мухамедханова 1945–1949 годов академику Канышу Сатпаеву. Будучи директором Государственного литературного музея Абая, он пишет президенту Академии наук КазССР о необходимости строительства мемориальных сооружений, таких как мавзолей над могилой Абая, памятники в Семипалатинске и Алма-Ате, реставрации зимовки Абая в Жидебае. Переписка с Мухтаром Ауэзовым раскрывает большую изыскательскую работу К. Мухамедханова под руководством своего наставника, в том числе по сбору рукописей, документов, фотографий в поездках по стране.

В разделе «Из сохранившихся писем из Карлага» соб­раны письма Каюма Мухамедханова, осужденного по 58-й статье на 25 лет ИТЛ и сумевшего в 1952–1955 годах в лагерях сохранить силу духа, выступать защитником других осужденных, своих детей и жены. Большая часть писем касается литературного творчества К. Мухамедханова, отзывов зрителей о его пьесах «Лад» (1944), «От фронта к фронту» (1947), «Комиссар Габбасов» (1960), «Ер Билисай» (1974). Авторы благодарят ученого за его статьи, опубликованные в газетах и журналах. Причем письма-благодарности писали не только читатели из Казахстана, но и из других республик, и за ними также встают непростые судьбы людские.

Интерес вызывают размещенные в книге фото­графии Каюма Мухамедханова, свидетельствующие о его разносторонней деятельности и знакомстве со многими известными деятелями науки, литературы и искусства. На них он запечатлен с Жумагали Саиным (1939), Мухтаром Ауэзовым (1940), Салкеном Субханбердиным (1940), Курманбеком Жандарбековым и Таиром Жароковым (1942), Всеволодом Ивановым (1948), Гали Ормановым (1957), Кабдыкаримом Идрисовым (1962), Сабитом Мукановым (1972), Дмитрием Снегиным (1987), Зоей Кедриной (1987), Аждаром Ибрагимовым (1987), Акселеу Сейдимбековым (1990), Шота Уалихановым (1990), Ади Шариповым (1991), Абишем Кекилбаевым и Кабдешем Жумадиловым (1991), Зейноллой Кабдоловым (1991), Акимом Тарази и Саином Муратбековым (1992), Нурланом Оразалиным (1995), Габбасом Кабышевым (1996), Касымом Кайсеновым и Азилханом Нуршаиховым (1996) и другими.

Автор предисловия, профессор Кинаят Шаяхметулы, справедливо считает, что значение эпистолярного наследия Каюма Мухамедханова трудно переоценить, оно представляется особо актуальным в наше время не только для литературоведов, историков, музейных сотрудников, но и для молодежи, широкого круга читателей.

Ждем ответов читателей на вопросы (Lubashashkova2010@mail.ru):

1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?

2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?