Письма из Первой мировой

Общество
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Уникальные экспонаты принес в музей горожанин, нашедший их на месте старой типографии. В результате кропотливого поиска выяснилось, что принадлежали они жившему в Семее Хасану Искаковичу Абдуллатипову. Это его письма домой из немецкого плена, куда он попал во время Первой мировой войны, а также документы о месте проживания и работы по возвращении.

Особый интерес ученых вызвали пожелтевшие от времени девять писем, датированных 1916 годом, на адрес: г. Семипалатинск, ул. Поповская, 8. Именно здесь проживала мама солдата, с нетерпением ждавшая каждую весточку от сына. На каждом листке аккуратным почерком выведены строчки, читая которые можно понять всю тоску и душевную боль человека, находящегося в плену. Очень трогательно начинается каждое письмо: «Здравствуйте дорогая Мамаша и сестра Гульчира. Я вамъ посылаю нискій поклонъ». Хотя письмам более 97 лет, все буквы и знаки сохранились очень отчетливо, на каждом из них в углу стоит печать: «Вскрыто военною цензурой. Г. Петроградъ. Военный Цензоръ № 337», а также аналогичные большие красные штампы на немецком языке.

Особенно студентов радует, что, судя по остальным найденным документам, Хасан Абдуллатипов благополучно вернулся из плена домой, в родной город, где работал на благо родины всю оставшуюся жизнь. Руководитель университетского научного центра «Шакаримтану» Акмарал Смагулова отметила, что найденные документы дают нам, современникам, редкую возможность через судьбу одного человека узнать о той далекой эпохе. Сейчас сотрудники вуза самым тщательным образом исследуют находку, немаловажно, что к данной работе с большим интересом присоединились и студенты, желая «вживую» прикоснуться к истории. И вскоре они смогут составить для посетителей музея подробный рассказ о нелегкой жизни простого семейчанина во времена Первой мировой войны.

Айгуль БИДАНОВА,
Семей

 

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