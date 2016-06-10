​«Письма с фронта» дошли

Для подведения итогов конкурса «Письмо с фронта» в актовом зале казахстанско-российской гимназии № 54 им. И. Панфилова, расположенной в центре Алматы, собрались ветераны Великой Отечественной войны, руководители общественных организаций, члены поисковых отрядов, учащиеся гимназии.

Специальными гостями стали руководители школ, носящих имя Ивана Панфилова, из Бишкека и Москвы. Вместе с делегацией гимназистов они возложили цветы к монументу Славы в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Надо сказать, что этот необычный конкурс в нашей стране проводится в пятый раз по инициативе представительства «Россотрудничества» в РК и Ассоциации учителей русских школ Казахстана для школьников в возрасте от 14 до 17 лет с русским и казахским языками обучения.

– Такие конкурсы сплачивают наши народы, потому что Великая Отечественная война – это наше общее героическое прошлое, – сказала, обращаясь к ребятам, внучка легендарного генерала Айгуль Байкадамова-Панфилова. – И очень важно, что конкурс «Письмо с фронта» проходит именно в год 75-летия формирования Панфиловской дивизии. Для нас, казахстанцев, легендарная дивизия занимает особое место в истории, потому что панфиловцы в самое тяжелое для страны время помогли отстоять Москву, которую тогда называли сердцем Родины.

В память о героическом прошлом сестры Алуа и Айгуль Байкадамовы передали в школьный музей гимназии Свечу Памяти, посвященную 75-летию 8 Гвардейской стрелковой дивизии имени генерала Панфилова, которую они привезли с Поклонной горы из Москвы.

Глубокую благодарность всем участникам и организаторам конкурса выразила председатель оргкомитета, консул Генерального консульства РФ в Алматы, заместитель Россотруд­ничества в Казахстане Ирина Переверзева.

– Когда пять лет назад мы впервые в стенах этой гимназии обсуждали условия конкурса «Письмо с фронта», то и предположить не могли, что он примет такой масштаб. И когда сейчас, уже в пятый раз начали получать письма буквально со всех уголков Казахстана, мы были счастливы, потому что увидели и понимание значимости тех исторических событий, и глубокое уважение ребят к своим дедам и прадедам. В этом году они писали письма от имени панфиловцев. Вы знаете, что панфиловская дивизия формировалась здесь, в военной Алма-Ате, но бойцы в нее призывались не только из Казахстана, но и из российских городов – Оренбурга, Челябинска, Новосибирска, Уфы... Это было много­национальное герои­ческое воинское подразделение, которое сыграло огромную роль в истории Великой Отечественной войны, – сказала Ирина Переверзева.

Итоги конкурса подвела бессменный председатель его жюри, доктор филологических наук, профессор КазНПУ Светлана Никитина. Она сообщила, что до финального этапа были допущены 157 работ со всего Казахстана. По результатам рассмотрения жюри решило присудить 4 призовых места и 11 поощрительных грамот.

– Перед ребятами была поставлена непростая задача – им предстояло перенестись более чем на 70 лет назад, в военное грозовое время, в окопы и землянки передовой, и на одном листе из школьной тетрадки от имени бойца или сына полка рассказать своим родным о войне, выразить боль разлуки и радость первых побед, любовь к своей земле и ненависть к врагу, – рассказала она.

Лауреатами конкурса, а также обладателями путевки на поезд­ку в Российскую Федерацию по программе «Здравствуй, Россия!» стали – Жанна Тен (1-я премия, г. Тараз), Данил Матушкин (2-я премия, средняя школа № 32 г. Алматы), Анна Резван (3-я премия, гимназия № 54 г. Алматы), Ержан Хусаинова (3-я премия, г. Усть-Каменогорск).

Свое военное детство вспомнила почетная гостья церемонии, ветеран труда, отличник народного образования СССР Мадина Ибраева.

– У нас война в крови, – сказала она. – Хочу рассказать вам небольшой эпизод. Лет 30 назад я была в деловой поездке в Москве и решила пригласить на ужин в гостиничный номер друзей, но оказалось, что у меня кончился хлеб. Я побежала в магазин, но он был уже закрыт. Я стучу, никто не открывает. И тут ко мне подходит простой русский мужчина, по виду рабочий, и спрашивает: «Что случилось, мать?» Я объясняю, что я приезжая, хотела купить хлеба, да вот магазин уже закрыли. А у него в руке буханка черного хлеба. Он отломил половину и подал ее мне. И тут на меня нахлынули воспоминания детства, когда нам, ученикам первого класса, солдатским детям, на большой перемене давали по маленькому кусочку хлеба.

А как мы учились тогда! У нас на весь класс был единственный букварь, тетрадок тоже не хватало, писали на чем придется. Но каждый старался учиться на совесть. На фронте у бойцов были враги – это фашисты. Но были враги и в тылу – это голод и холод. Вы наверняка читали о том, как в годы войны наш Казахстан принимал тысячи эвакуированных, делясь с ними последним куском. Вся республика, как и вся большая страна, тогда жила по принципу – все для фронта, все для Победы! 9 пуль из десяти были отлиты из казахстанского свинца! И та Победа в мае 1945 года действительно была одна на всех, но у каждого была и своя Победа. В мае 1945 года я получила табель, где стояли одни пятерки. Это была моя Победа.

Вы, новое поколение казахстанцев, знаете о войне по книгам, фильмам, по звукам фанфар, которые звучат в мае месяце. А потом наступает тишина… Но в этой школе ребята никогда не забывают о том героическом прошлом, потому что здесь есть прекрасный музей, где собраны материалы о людях, которые отдали жизни за наше будущее, – сказала Мадина Ибраева.

О подвиге героев-панфиловцев говорил и капитан первого ранга, заместитель Совета ветеранов Алматы Купесбай Жампиисов. Он напомнил о тяжелой осени и зиме 1941 года, когда нашим войскам приходилось отступать, сдавая врагу города.

– Тем дорога и значима была та первая победа над фашистами, которую все так ждали, которую одержали панфиловцы, наши отцы и ваши деды, остановив врага у стен Москвы! Посмотрите, вот перед вами лица этих людей – здесь и казахи, и русские, и украинцы, и киргизы... В годы войны они прославили наш Казахстан, и сегодня я горжусь тем, что я казахстанец. Сейчас некоторые пытаются умалить значение их подвига, но мы не позволим этого сделать и заявляем – была Победа! Был подвиг и были герои, которые ценою своей жизни остановили лавину танков!

От имени Совета ветеранов города Купесбай Жампиисов поблагодарил Айгуль и Алуу Байкадамовых за то, что они так трепетно хранят память о своем легендарном деде, генерале Панфилове, о героическом прош­лом наших земляков, и вручил им медаль дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Солдатские письма…. Их можно было увидеть на большом экране, установленном в актовом зале школы. Старая пожелтевшая бумага, потертая по сгибам… Выцветшие чернила, поблекшая типографская крас­ка…Такие письма до сих пор хранят во многих семьях. У каждого такого треугольника своя история – счастливая, а может, печальная.

Бывало, что весточки с фронта приходили, когда писавший письмо солдат был еще жив, а его родные уже получили страшный казенный конверт. Но матери и жены верили, что любимый ими человек жив, и ждали годами, десятилетиями… Поэтому письма с фронтов Великой Отечественной – это документы не только огромной исторической, но и эмоциональной, нравственной силы, где за скупыми, пропахшими порохом строчками чувствуется дыхание войны, суровость окопных будней и нежность солдатского сердца.

– Я участвовала в номинации «Письмо бойца своим родным», – говорит одна из победительниц конкурса, ученица 9-го класса Анна Резван, – много тогда думала, пытаясь представить, как солдат, склонившись над листком бумаги, торопливо писал письмо домой – может, родителям, а может, жене или невесте. О чем он мог писать? Наверное, спешил рассказать о солдатском своем житье, ведь его главной заботой было успокоить близких, сообщить, что жив-здоров, воюет, бьет врага, и заверить, что вернется с победой. А еще я описала его боевое крещение, его чувства, когда он сделал первый выстрел во врага. Как был потрясен, когда увидел вблизи лицо своего противника. Но у него не было выбора – стрелять или нет, потому что рядом только что погиб товарищ, и его солдатский долг – защищать Родину.

– У тебя в семье кто-то вое­вал?

– Да, у меня четверо прадедушек и прабабушек были участниками войны. Один из моих прадедушек мне много рассказывал о войне, он воевал на втором Украинском фронте. И это «Письмо с фронта», которое я писала, – дань памяти и моему деду.

…Письма с фронта были жизненной необходимостью и для тех, кто их писал, и особенно для тех, кто их получал. Написанные в окопах, блиндажах, госпиталях, они доходили до близких, как бы «вживую», из рук в руки, сохраняя тепло родных пальцев, сердец и душ. А еще солдатские письма создавали образ воина, рассказывали о его подвиге, о его фронтовых друзьях. И сегодня, когда планета опять балансирует на грани войны, очень важно сохранить мир, чтобы для нынешних ребят война осталась лишь страницей учебника, памятью о прошлом, которую они, хотелось бы надеяться, будут также свято хранить и передавать следую­щим поколениям.