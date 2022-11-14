Пистолет и винтовку нашли у жителя Уральска сотрудники КНБ и МВД

Стражи порядка изъяли у жителя Уральска пистолет и травматическую винтовку с оптическим прицелом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как мужчина попал в поле зрения правоохранителей – не уточняется.

Обысковые мероприятия проводились совместно полицейскими и сотрудниками ДКНБ ЗКО. Оружие направлено на баллистическую экспертизу.

"По месту проживания 56-летнего горожанина изъяты пистолет, переделанный под боевой, травматическая винтовка с оптическим прицелом, два магазина от пистолета и 6 боевых патронов 9 мм. Хозяин дома пояснил, что сигнальный пистолет он самолично переделал под боевой, а травматическую винтовку купил в оружейном магазине, но документы на нее потерял", – рассказали полицейские.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК “Незаконное хранение оружия”.