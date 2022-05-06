Питался растениями и мелкой живностью: 5 суток блуждал в горах житель Текели (видео)

В горной местности близ Текели полицейским, волонтерам и сотрудникам ЧС удалось разыскать пропавшего без вести горожанина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Алматинской области.

47-летний мужчина бесследно исчез, выехав 1 мая в Чажынское ущелье.

Супруга пропавшего текелийца лишь через несколько дней обратилась с заявлением в городскую полицию. Стражи порядка организовали масштабные поиски, к которым подключили местных волонтеров и коллег из областного ДЧС.

Сегодня днем в горах близ реки Чажа разыскиваемого удалось найти.

Мужчина был беспомощен и дезориентирован. Как выяснилось, последние пять суток он блуждал в горной местности, питался растениями и мелкой живностью. После оказания медпомощи его состояние стабилизировалось.

В полиции Текели выразили поблагодарили волонтеров и сотрудников ДЧС, оказавших значимое содействие в поисках мужчины.