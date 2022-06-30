Питание, гостиница, звонки: права пассажиров задержанных авиарейсов разъяснили в КГА

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Салтанат Томпиева рассказала, какие санкции следуют за задержкой авиарейсов в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Салтанат Томпиева сообщила, что на рынке внутренних перевозок в настоящее время пассажиропоток значительно растет. Соответственно, отметила она, это приводит к увеличению задержек авиарейсов.

«Чем больше рейсов, тем больше задержек. В последнее время мы получаем очень много критики в отношении задержек рейсов. По данному аспекту я хотела бы сказать, что приоритет нашего министерства, так же как и всей гражданской авиации не только в Казахстане, но и во всём мире, – это безопасная перевозка авиапассажиров. Задержки имеют разные причины: к примеру, из-за технической неисправности воздушного судна либо сложных погодных условий. Это неизбежные явления в воздушном транспорте, которые сложно предусмотреть заранее», – пояснила она.

Между тем, добавила она, есть задержки по вине авиаперевозчика.

«В случае, если задержка рейсов происходит именно по вине авиакомпании, то в соответствии с действующим законодательством авиакомпании должны незамедлительно предусмотреть услуги по правам пассажиров. То есть уже через 2 часа задержки авиакомпании должны предоставить пассажирам два телефонных звонка, прохладительные напитки, комнаты матери и ребенка. В зависимости от длительности задержки еще и горячее питание, гостиницу и трансфер. В случае, если авиакомпания ненадлежащим образом предоставляет услуги пассажирам, то мы привлекаем ее к административной ответственности – это штраф от 200 до 1000 МРП», – отметила спикер.