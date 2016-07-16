​Питер – Рига – Алматы

А масштабные празднества набирают вес и темпы. Art-фесты и концерты на открытом воздухе, в городе и в горах, танцы на площадях и площадках, в клубах и центрах, йога для всех на Медео и детские выставки… Близится 1 000-летие Алматы.

А память упорно подбрасывает фрагменты… И после великолепного действа празднеств – нежного 18-летия Астаны спонтанно возникают фрагменты близкие и дорогие: 300-летие Питера, 800-летие Риги…

Начну по порядку.

На чествование 300-летия Санкт-Петербурга прилетела нежданно. Приглашение от Государственного русского музея пришло внезапно. Ноябрь – не самое теплое время. Но лететь в любимый с детства город – всегда праздник. Торжественное открытие международной научной конференции «Художники – выпускники Академии художеств, Института им. И. Е. Репина» состоялось в Михайловском замке, филиале ГРМ.

Это было неожиданно – стоял удивительно теплый солнечный день. Как светились фасады обновленного Невского проекта! Как улыбались знакомые до боли каналы – Фонтанка, Мойка, Грибоедова! И, наконец, Нева в обрамлении помолодевших, нарядных фасадов Зимнего Дворца, Сената и Синода, Дворцовой и Университетской набережных! И родные пенаты – стройных пропорций классика Кокоринова – Деламота – наша Академия художеств…

Но вернусь к месту действа. Мы с коллегами собрались в зале с затененными окнами, слушая выступления о «старых мастерах» живописи, ваяния, современной графики и монографии.

Наконец, поднялась на кафедру. Только что в моей Астане был установлен памятник Кенесары, выдающейся личности в истории казахского народа, хана-освободителя. Зная автора, «болела» за него и писала, утверждая, что этот монумент станет «визитной карточкой» Астаны и Казахстана. А здесь с трибуны впервые озвучила свои мысли о независимости страны в контексте современной истории. И, показав множество ракурсов памятника, сказала, что Нурлан Далбай, ученик легендарного Михаила Аникушина, автора всеми узнаваемого Пушкина у входа в ГРМ. Что молодой ваятель – фигура много­обещающая, с большой перспективой в будущее. Что он впервые в истории Академии художеств России (тогда СССР), еще студентом выиграл конкурс и был приглашен в Дрезден. Что ныне он – фигура № 1 в искусстве страны.

Аудитория – мои друзья, в большинстве бывшие сокурсники, искусствоведы из разных городов России, Беларуси, Украины, Молдовы, Риги, – аплодировала стоя. Они праздновали со мною вместе радость победы и юность моей новой столицы Астаны. А потом – на Невский, поздороваться вновь с праздничным городом.

Кто-то хрипло окликнул. У столика с книгами – продрогший старик. Книжка подарочного издания размером в ладонь оказалась раритетом. «На середине пути» Николая Гумилева. Погрузилась в стихи, забыв кто, что, где. Всхлип. Смотрю на старца, а он, сдвинув шарф, оказался молодым человеком. Заулыбался: «Это – тебе, в подарок». На мое возражение изрек: «Обижусь».

И я поспешила вдоль облитых солнцем Кировского театра, Пассажа, библиотеки Салтыкова-Щедрина, решеток сада – в отель. И никак не могла успокоиться – вот поистине царский подарок судьбы! Услышала звон колоколов – шли службы во Владимирском соборе, вдохнула чудо храмов – Казанского и Спаса-на-Крови, замедлила шаг у Дома книги и – бегом по Рубинштейна к Русскому музею. Раскланялась с директором и сотрудниками, простилась с любимым Пушкиным, с Христом Антокольского и Ростральными колоннами Васильевского острова и – в машину, в аэропорт. Встреча состоялась! Разве три столетия – это старость? Нет, начало начал! Счастья, мой новый Санкт-Петербург! До новых встреч!