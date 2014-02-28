Общество
Пламя Афганистана

17s В афганской войне участвовали многие выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища: Бакытжан Ертаев, удостоенный звания Халық Қаһарманы, ныне депутат Мажилиса Парламента РК, Андрей Шахворостов – Герой Советского Союза (посмертно), Сергей Гущин – Герой Советского Союза, Наби Акрамов – Герой Советского Союза, Олег Чивилев, чьим именем названа звезда в созвездии Голубя, Давлат Турсунов, Сергей Хохлов, Юрий Серебрянников, Анд­рей Яворук, Анатолий Кузьмин, Канатбек Абдукаримов, Садридин Ханимкулов, Нурлан Абишев, Геннадий Беспалов, Александр Шахов и многие другие. Некоторые из ветеранов сегодня работают и преподают в Военном институте Сухопутных войск. Среди них начальник штаба полковник Габил Халафов, начальник кафедры военной автомобильной техники полковник Бердали Ермекбаев, служащий Муратбек Сейдахметов. Наши воины-интернационалисты воевали в разное время, в разных званиях, на разных должностях. Но сегодня что-то незримое объединяет их так, как не могут соединить даже родственные узы. Пережившие гибель друзей, они общаются с родителями, вдовами и детьми погибших. 

Габил Халафов считает себя в долгу перед памятью. Благодаря его стараниям ежегодно на встречу с курсантами приезжают его друзья, более 30 воинов-интернационалистов из разных регионов Казахстана. В Военном институте Сухопутных войск стало доброй традицией встречаться с воинами-интернационалистами накануне 15 февраля. 

Старший лейтенант Халафов с апреля 1985 года по август 1987 года командовал мотострелковой ротой в Кандагаре. Родился он 20 марта, но 27 марта считает своим вторым днем рождения. В тот день в бронетранспортер, в котором он находился с шестью солдатами, угодила граната. Для 12 душманов, открывших огонь из автоматов и пулеметов, подбитый бэтээр казался легкой добычей, оба борта которого покрылись сотнями вмятин от пуль. 

В тот момент старшим лейтенантом Халафовым владел не страх, а стремление не даться в руки врага живым. Солдаты смот­рели на своего командира. Как знать, чем могла окончиться неравная схватка, не прояви он выдержку и волю! Экипаж боевой машины, набирая скорость и отвечая огнем, вырвался из-под обстрела. Такое не забывается! Один из его солдат – рядовой К. Жетыбаев, кавалер ордена Красной Звезды, напишет потом в письме: «Я доволен судьбою, что мне довелось служить с таким опытным командиром. Вы были для нас старшим братом». Война научила Габила Имамеддиновича ценить людей и жизни молодых ребят.

Но в том бою он думал и о другом. Г. Халафов навсегда запомнит промелькнувшие в тот момент воспоминания и мысли: «Случись беда – мать этого не переживет! Ведь получается, что она своей рукой послала меня на вой­ну, потому что уговорила меня поступить в военное училище». Его мама хотела, чтобы в семье был хотя бы один кадровый военный. И вот мечта матери исполнилась. Как кадры киноленты, пронеслись воспоминания дня выпуска Бакинского высшего общевойскового командного училища 1981 года, когда в присутствии первого секретаря ЦК КП Азербайджана Гейдара Алиева выпускнику Халафову вручили диплом, а мама не скрывала слез радости. Но была в ее сердце уже и тревога. 

– А тебя, сынок, в Афганистан не пошлют? – спрашивала она, гладя руку любимого сына. – Ведь правда, что там идет настоящая война? 

Как мог, успокоил он тогда мать. А сам решил: «Будет возможность, обязательно поеду туда. Ведь для того и учили».

Получилось так, что 8 ноября 1984 года старший лейтенант Халафов только женился и поехал с женой к своим родителям на Кавказ. Через 15 дней он вернулся в родную часть в Жаркенте и в тот же день ему вручили командировочное предписание для убытия в Афганистан. Медовый месяц у молодого командира закончился досрочно.

После формирования батальона, слаживания роты старший лейтенант Халафов убыл в чужую страну под Кандагар. Морально тяжелым было расставание с близкими людьми. 

9 апреля 1985 года рано утром батальон в полном составе пересек границу с Афганистаном в районе Кушки и своим ходом прибыл в Кандагар 14 апреля без потерь. Их встретил командир 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подполковник И. Зубко, который и поздравил личный состав батальона с боевым крещением. Он призвал офицеров беречь солдат, не заниматься «шапкозакидательством», не брать укрепления противника на ура, а действовать, хорошо все взвесив.

Уже через месяц началась крупная операция по очистке местности от душманов в северных райо­нах провинции Гильменд. В той операции его ребята потерь не понесли, немало удачных боев оказалось на счету роты. Первые трофеи оружия и боеприпасов в батальоне захватила именно его рота, и Габил Имамеддинович получил свою первую награду – медаль «За боевые заслуги».

…Это случилось 7 мая 1987 года. По данным разведки стало ясно, что в зоне ответственности роты должен пройти караван из Пакистана в Гильменд. Воспользовавшись этими данными, командир роты устроил ночью засаду и, без потерь уничтожив караван, захватил оружие, боеприпасы и другое имущество военного назначения. Среди всего этого оказались деньги в сумме 4 млрд. афгани. Это был богатый трофей! Но все деньги были переданы ­командиром в государственный банк Афганистана. За взятие каравана командир роты был представлен к ордену Ленина.

А 15 июня 1987 года командир со своей ротой захватил банду, которой принадлежал караван, вместе с полевым командиром. Моджахед по имени Имадеддин в плену при беседе с командиром роты Габилом Имамеддиновичем искренне восхищался операцией, проведенной по взятию каравана ротой!

О смелом командире писали в газетах. «В сражении у Мусакала, – напишет газета «Фрунзовец», – от батальона выслали головную походную заставу в составе роты. Только первый БТР миновал сухое русло, как – взрыв, машина встала. Начался сильнейший обстрел. Жестокий бой, в котором не хотела уступать ни одна сторона, длился около получаса. К моменту подхода сюда авангарда все было закончено. И стоял ­командир роты весь в пороховой гари, докладывая старшему начальнику о том, что «натворили» его подчиненные. На вопрос о потерях командир роты лаконично ответил: «Сейчас идут последние уточнения, но убитых нет». За этот и другие бои командир роты был награжден орденом Красной Звезды.

Командиром этой роты, конечно же, был старший лейтенант Габил Халафов, ныне полковник, начальник штаба Военного института Сухопутных войск. Когда я размышляю об этом скромном, кристально честном человеке, невольно думаю, что многие судьбы воинов-интернационалистов трагичны. Но главное – они приняли эстафету наших дедов – победителей во Второй мировой войне, пронесли ее с достоинством, они и поныне продолжают трудиться на ниве формирования патриотизма у подрастающего поколения. 

25 лет спустя мы отдаем дань памяти тем, кто прошел через горнило афганской войны, тем, кто погиб, кто выжил, кто не посрамил чести воина. Для наших курсантов воины-интернационалисты являются ориентиром мужества, преданности Родине, своему воинскому долгу. 

Татьяна МИЛОВАНОВА,
заведующая библиотекой художественной литературы ВИСВ

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