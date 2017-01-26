​Пламя спортивных побед

Старт эстафеты



Эстафета огня зимних Студенческих игр 2017 года стартовала в Назарбаев Университете. В холле первого вуза страны в ожидании одного из главных спортивных событий года перед чашей зарождения огня Универсиады собрались студенты и казахстанская спортивная молодежь. Церемонию открыл Президент. Глава государства отметил, что предстоящая Универсиада является крупнейшим спортивным событием за всю историю Независимости, способствующим укреплению единства народа страны.

– Все, что мы сделали, – мы сделали для молодежи, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Созданы социальная инфраструктура, спортивные объекты Универсиады – все это нам будет служить еще долгие годы.

Президент выразил уверенность в том, что казахстанцы окажут поддержку национальной сборной страны, и Всемирные студенческие игры станут поистине всенародным праздником. Флаг Казахстана на церемонии внес знаменосец нашей сборной, многократный чемпион республики среди юниоров, серебряный призер чемпионата мира (Турция, 2012 г.) среди молодежи (в эстафете) Даулет Рахимбаев.

– Мы благодарны вам за поддержку студенческого спорта, благодаря вам лучшие команды мира приехали в Казахстан, – обратился знаменосец к Президенту. – Мы сознаем, что участие во всемирной Универсиаде – огромная честь и ответственность. От имени всех участников зимних Студенческих игр докладываю: сборная Казахстана к старту соревнований полностью готова. Мы приложим все свои силы и умения, чтобы пополнить копилку нашей сборной наградами самого высокого достоинства.

Глава государства пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях и дал старт церемонии зарождения огня. Пламя вспыхнуло в главной чаше, и частицу этого огня подхватил первый факелоносец, член сборной команды Казахстана по хоккею с шайбой, защитник «Барыса» Мадияр Ибраимбеков.

– Для меня это большая честь – быть первым, кто несет факел Универсиады, мы все долго готовились к этому дню, – поделился впечатлениями Мадияр, передав огонь зимних Студенческих игр дальше по эстафете. – Настрой у нас только на победу. Многое зависит от того, как мы подготовимся к матчам. Если мы будем настроены на победу, нам любой соперник нипочем.

Тем временем огонь Универсиады продолжил свой путь. Эстафета прошла в два этапа. Первый, начавшийся в Назарбаев Университете, завершился у монумента Байтерек. Оттуда путь огня пролегал по улицам Астаны до центральной площади старого города перед акиматом столицы. Почетными факелоносцами стали олимпийский чемпион Игр 2016 года в Бразилии боксер Данияр Елеусинов, серебряный призер Олимпиады в Рио боксер Василий Левит, серебряный призер чемпионата мира по гиревому спорту (2015) Алибек Наурызбайулы и чемпионка мира по джиу-джитсу (2016) Молдир Мекенбаева.

Помимо спортсменов, огонь 28-й зимней Универсиады несли общественные деятели, активные студенты и отличники учебы.

Путь огня

На финишном отрезке эстафеты огня 28-й Всемирной Универсиады-2017 бежал лыжник, мастер спорта международного класса, серебряный призер зимней Универсиады 2013 года Марк Старостин. В ожидании своего этапа он коротко поделился мнением о предстоящих Студенческих играх:

– Конечно, хочется, чтобы в каждом виде спорта казахстанские спортсмены занимали призовые места и в их честь поднимался флаг нашей страны. Мы, хозяева соревнований, выступаем во всех 12 видах спорта, и в общекомандном зачете у нас есть реальные шансы на победу. Почти все наши спортсмены имеют опыт международных выступлений и готовы к самым лучшим результатам…

Не успели мы пожелать спортсмену успехов, как его вызвали к месту приема факела эстафеты огня. Добежав в окружении волонтеров до специальной сцены, расположенной на площади перед акиматом столицы, он торжественно вручил факел акиму Астаны Асету Исекешеву. Приняв священный огонь, аким столицы отметил, что, несмотря на метель, 60 факелоносцев успешно прошли свои этапы эстафеты огня по улицам города и прибыли к финишу.

– Сегодня Глава государства, дав старт церемонии зажжения огня Всемирной Универсиады в Алматы, напутствовал казахстанских спортсменов только на победу. Поэтому, передавая этот огонь в Алматы, мы, астанинцы, тоже присоединяемся к этому напутствию и желаем, чтобы сборная Казахстана и каждый спортсмен завоевали самые высокие награды, – сказал Асет Исекешев, торжественно вручив представителю штаба Всемирной Универсиады-2017 колбу с частичкой пламени для передачи хранителям огня.

Все участники эстафеты собрались у сцены. Жители и гости столицы фотографировались с ними на фоне символов Универсиады. К этому времени метель поч­ти стихла, а со сцены уже звучали песни в исполнении мастеров искусств, ведь музыка, песни и спорт всегда шагают вместе, в едином ритме.

Эстафета огня Всемирных Студенческих игр пройдет по всем регионам Казахстана. Длина маршрута – 22 тыс. км, из них 200 км пройдут факелоносцы. 29 января от огня, рожденного в Астане, будет зажжена главная чаша 28-й Всемирной зимней Универсиады.

Нужно отметить, что Казахстан – первая страна на постсоветском пространстве, удостоенная права проведения зимних Студенческих игр. Наша страна на Универсиаде будет представлена в 12 видах спорта, в команде 171 спортсмен, 65 тренеров и 14 членов штаба. Оспаривать медали зимних Студенческих игр будут команды из 60 стран мира.