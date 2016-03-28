​План единого рынка услуг будет к лету

«Согласно решению Высшего Евразийского экономического совета, правительства государств ЕАЭС совместно с ЕЭК до 1 апреля нынешнего года должны подготовить планы либерализации с указанием конкретных сроков (переходного периода) формирования единого рынка услуг в конкретных секторах (подсекторах). До 1 июля комиссия должна представить эти планы для утверждения ВЕЭС», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕЭК.

На международном экономическом форуме государств – участников СНГ в Москве «25 лет вместе: новые форматы взаимодействия» член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов напомнил, что в соответствии с решением ВЕЭС в октябре 2015 года утвержден перечень секторов (подсекторов) услуг, где будет сформирован единый рынок услуг. Этот рынок функционирует пока в 43 секторах услуг, которые составляют около 50% объема производимых государствами ЕАЭС услуг.

«Как отметил Тимур Сулейменов, развитие реальной интеграции между нашими странами предполагает создание условий для свободного перемещения граждан. Одним из наиболее важных результатов интеграции в данном направлении стало начало функционирования в 2015 году, по сути, общего рынка труда, позволившего обеспечить свободу перемещения рабочей силы внутри союза. Обеспечены равные экономические права для граждан стран ЕАЭС. Трудящимся предоставляются единые условия налогообложения доходов физических лиц с первого дня трудовой деятельности наравне с гражданами государства трудоустройства. Социальное страхование и медицинская помощь также обеспечиваются на равных условиях. С 1 января 2015 года обеспечено взаимное признание дипломов по всем специальностям (кроме фармацевтики, медицины, юриспруденции и педагогики)», – приводятся в сообщении слова министра ЕЭК.

Министр ЕЭК рассказал о формировании общего финансового рынка в ЕАЭС. Так, в декабре 2014 года подписано Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере.

Проект соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых рынках, подготовленный ЕЭК, определяет направления, механизм и сроки гармонизации законодательств в сфере финансовых рынков.

«Это вторая опора общего финансового рынка», – отметил Тимур Сулейменов.

Проект соглашения в октябре 2015 года одобрен коллегией комиссии и направлен сторонам на внутригосударственное согласование. Документ предусматривает разработку и принятие плана гармонизации законодательств стран ЕАЭС в сфере финансовых рынков, определяю­щего этапы сближения национальных законодательств до 2025 года.

Помимо этого, важным фактором формирования общего финансового рынка является создание единого биржевого пространства в соответствии с Соглашением о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС на биржи других государств-членов. Документ предусматривает допуск без дополнительной регистрации (лицензирования) брокеров и дилеров на национальные биржи государств ЕАЭС. В декабре 2015 года проект соглашения был одобрен Коллегией ЕЭК и направлен сторонам на внутригосударственное согласование.