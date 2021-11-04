План "Перехват": задержание подозреваемых в двойном убийстве показали в полиции Караганды

Закон и Порядок
Скриншот с видео
Задержаны подозреваемые, совершившие двойное убийство в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

4 ноября около 11:30 в Караганде во дворе частного дома с ножевыми ранениями обнаружены трупы двух мужчин. Полицейские установили, один из потерпевших – 59-летний владелец дома, второй – 72-летний бригадир строительной бригады, которая в данном строении проводила ремонтные работы.

Как показали свидетели, двое рабочих нанесли потерпевшим ножевые ранения, завладели автомобилем и скрылись.

«Был объявлен план «Перехват». Машина со злоумышленниками практически сразу попала на камеры видеонаблюдения Департамента полиции области. Оперативный дежурный отслеживал ее движение, и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции. В результате грамотно проведенных оперативных действий по горячим следам сотрудники батальона патрульной полиции УП города Темиртау заметили на автодороге Караганда – Темиртау похищенное транспортное средство. Они задержали машину, в которой находились двое подозреваемых – мужчины 34 и 39 лет. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления изъято», – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК. Проводятся следственные действия. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента.



Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Операторов сотовой связи собрали в АФМ
Супругов осудили за дропперство в ЗКО
Почти 10 млн USDT заморозили после ликвидации криптосервиса…
Более 500 наркосайтов заблокировали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]