План "Перехват": задержание подозреваемых в двойном убийстве показали в полиции Караганды

Задержаны подозреваемые, совершившие двойное убийство в Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
4 ноября около 11:30 в Караганде во дворе частного дома с ножевыми ранениями обнаружены трупы двух мужчин. Полицейские установили, один из потерпевших – 59-летний владелец дома, второй – 72-летний бригадир строительной бригады, которая в данном строении проводила ремонтные работы.
Как показали свидетели, двое рабочих нанесли потерпевшим ножевые ранения, завладели автомобилем и скрылись.
«Был объявлен план «Перехват». Машина со злоумышленниками практически сразу попала на камеры видеонаблюдения Департамента полиции области. Оперативный дежурный отслеживал ее движение, и всю информацию передавал экипажам патрульной полиции. В результате грамотно проведенных оперативных действий по горячим следам сотрудники батальона патрульной полиции УП города Темиртау заметили на автодороге Караганда – Темиртау похищенное транспортное средство. Они задержали машину, в которой находились двое подозреваемых – мужчины 34 и 39 лет. Задержанные дали признательные показания. Орудие преступления изъято», – сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 УК РК. Проводятся следственные действия. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства данного инцидента.
