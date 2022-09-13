"План перевыполнен" – Минфин о поступлениях в бюджет

За 8 месяцев 2022 года в республиканский бюджет поступило более 10 трлн тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам Жамаубаева, в государственный бюджет за 8 месяцев текущего года поступило доходов на сумму 10 трлн 85 млрд тенге, или план исполнен на 105%.

"В республиканский бюджет доходов поступило порядка 6,8 трлн тенге, или план исполнен на 101,9%. План по доходам перевыполнен на 125 млрд тенге, из них налоги – на 69 млрд тенге, неналоговые – на 56 млрд тенге.Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть", – дополнил заместитель Премьер-министра.

Он пояснил, что план по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса тенге к доллару США.

"План не исполнен по КПН и импортным таможенным пошлинам. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 8 месяцев 2022 года по 629 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. Неисполнение плана по импортным таможенным пошлинам связано с геополитической ситуацией и санкциями. Доходы местных бюджетов исполнены на 111,6% и составили 3,3 трлн тенге", – продолжил Жамаубаев.

С его слов, план перевыполнен на 345 млрд тенге,из них по налогам – на 323 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Туркестанской и Мангистауской областей.