План по дерегулированию бизнеса в РК будет разработан к 1 июля – МНЭ

Экономика
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Жания Уранкаева
Министерство национальной экономики РК к 1 июля текущего года подготовит масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МНЭ Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам министра, масштабное дерегулирование экономики было одним из приоритетов послания Главы государства, в котором была отмечена необходимость кардинального улучшения и расширения бизнес-среды. Одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%.

"Больше всех дивидендов и выгоды от этого получит малый и средний бизнес. Крупный бизнес всегда имеет целый штат юридических, налоговых советников и других консультантов, которые помогают ему лавировать среди большого количества регуляторных норм. К 1 июля будет разработан конкретный пакет по масштабному дерегулированию, мы этим занимаемся", – сказал Тимур Сулейменов .

По его словам, будет проделана работа для снижения издержек бизнеса, связанных с избыточным регулированием и услугами естественных монополий.

"Стоит задача пересмотреть бюджетные приоритеты, перенести расходы с неэффективных программ на новые проекты. Важным элементом является то, что Президент сказал о совершенствовании бюджетных процедур. Сейчас участие государства в экономике достаточно велико. Мы большие ресурсы вкладываем в экономику, но из-за того, что процедуры бюджетного законодательства, законодательства госзакупок у нас достаточно забюрократизированы, деньги до реальной экономики, до реальных подрядчиков, которые осуществляют работы, строят школы, садики, дороги, доходят поздно. Это влияет на качество, на объем освоения, на объем фактически оказанных работ и услуг", – сказал министр, отвечая на вопросы журналистов. 



Напомним, ранее Тимур Сулейменов прокомментировал возможную реорганизацию национальных холдингов "Байтерек" и "КазАгро".

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