План по поддержке этнических казахов за рубежом утвержден в РК
Правительство Казахстана своим постановлением от 18 мая 2018 года утвердило План мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы, сообщает Kazpravda.kz.
В рамках документа будет разработана стипендиальная программа для обучения в учебных заведениях Казахстана представителей казахской диаспоры.
Также данный план предусматривает обеспечение казахских школ и казахских культурных центров за рубежом учебниками и учебно-методическими пособиями гуманитарного направления в рамках бюджетных программ "Обеспечение доступности качественного школьного образования" и "Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана".
Кроме того, планируется разработка и выпуск учебно-методических пособий для зарубежных этнических казахов и размещение на интернет-ресурсах в рамках бюджетной программы.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.