План преображения

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о социально-экономическом развитии региона.

С 2015 по 2022 год Восточно-Казах­стан­ской областью было получено 390 млрд тенге трансфертов на развитие из республиканского бюджета, из них, теперь уже в Абайский регион, было направлено 200 млрд тенге. Кроме того, из областного бюджета дополнительно было выделено 154 млрд тенге.

– Нами были реализованы крупнейшие проекты это: Актогайский горно-обогатительный комбинат мощностью 50 миллионов тонн медной руды в год, Бакырчикский горно-обогатительный комбинат производительностью 2 миллиона тонн золотосодержащей руды в год, и масло­экстракционный завод по производству растительных масел в Семее мощностью 300 тысяч тонн сырья, – отметил Даниал Ахметов. Также, по словам главы региона, за семилетний период по области Абай удалось увеличить объемы промышленного производства в 5 раз, сельского хозяйства – в 2,4 раза.

Доля валового регионального продукта области Абай в общем объеме ВКО составила 36% и достигла 1,9 трлн тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2015 года. ВРП на душу населения составляет 2,9 млн тенге.

Отремонтировано 865 км дорог областного и районного значения, а также 223 км дорожной сети города Семея. Его, как отметил аким Восточно-Казахстанской области, и вовсе не узнать. Тех, кто сомневается в этом преображении, Даниал Ахметов пригласил лично приехать полюбоваться городом.

– Только за последние два года в Семей было вложено 107 миллиардов тенге. Реализованы такие значимые проекты, как реконструкция автогужевого моста, расширение и освещение центральных улиц. Подготовлена документация по строительству автодороги в обход Семея. Проведена реконструкция аэропорта. Реализуется проект Центра ядерной медицины онкологического диспансера с первым в Казахстане отделением радионуклидной терапии и многофункционального культурно-спортивного комплекса, – рассказал аким ВКО. Все это – часть Комплексного плана социально-экономического развития города до 2025 года с финансированием 260 млрд тенге.

В рамках Карты поддержки предпринимательства в Восточно-Казах­станской области до 2025 года намечено реализовать 14 проектов с объемом инвестиций в 481 млрд тенге. В том числе в текущем году будет реализовано три проекта на 62 млрд тенге. Среди них введенный в эксплуатацию завод по производству тепловыделяющих сборок для АЭС производительностью 200 тонн урана в год.

– С текущего года он начнет экспортировать свою продукцию на рынок Китая. Инновационное предприятие позволит Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций. Проект является хорошим примером успешной многосторонней кооперации ведущих компаний Китая, Франции, Германии, США и России в атомной промышленности, – отметил Даниал Ахметов. Итогом реализации проекта станет увеличение объема экспорта области к 2024 году на 150 млрд тенге в год.

Реконструкция аэропорта в Усть-Каменогорске позволит принимать практически все воздушные суда. Для этого здесь построен современный грузовой терминал и склад хранения. Следующий этап – это реконструкция воздушной гавани в Зайсане. Также рассматривается вопрос о строительстве аэропорта в Катон-Карагае. Новая гавань наверняка расширит туристический потенциал в регионе, как ,собственно, и развитие побережья Бухтарминского водохранилища в качестве курорта для туристов.

– Мы меняем свой крен с развития озера Алаколь, куда вложили 17 миллиардов тенге, на развитие Бухтарминского побережья, – сказал аким ВКО. – Я заверяю: нам нужно три года, и побережье будет конкурентом любому другому курортному месту нашей страны. Возможно, мы превзойдем их. Только наша область обладает природными ресурсами пантолечения. Это будет одним из направлений, которое мы сегодня начали и будем дальше продолжать.

А вот конкурировать на международном рынке, но уже в другой сфере – медицинской, области поможет первый в Казахстане центр гематологии.

– В Усть-Каменогорске мы реализуем этот уникальный проект, отвечающий всем мировым стандартам. У нас в Казахстане нет центров гематологии вообще. Наши земляки, дети едут в разные страны мира. Цена лечения одного больного составляет от 30 до 60 тысяч долларов, – отметил Даниал Ахметов. – Центр будет оснащен молекулярно-генетической лабораторией и лабораторией культивирования стволовых клеток.

В общей сложности в этом году на развитие сферы здравоохранения области выделено 32 млрд тенге.