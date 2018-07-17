План приватизации до 2020 года в РК выполнен более чем на 70%

О ходе реализации комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы рассказал на заседании Правительства РК министр финансов Бахыт Султанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодняшний день из всех выставленных 887 объектов приватизации 266 находятся на стадии реорганизации и ликвидации. Выполнение комплексного плана приватизации с учетом реорганизованных и ликвидированных объектов составляет 77,4 процента", – сказал Бахыт Султанов.
По словам министра, в исполнении комплексного плана по приватизации на 2016-2020 годы всего по итогам первого полугодия из 887 объектов было выставлено 502, из них продан 421 объект на сумму 216 млрд тенге.
"К выставлению к первому полугодию было запланировано 104 объекта, фактически были выставлены 89 объектов, и по 15 объектам принято решение о реорганизации. Из этого числа всего продано 39 на сумму 36 миллиардов тенге", – подытожил Бахыт Султанов.
Также спикер подчеркнул, что в целях ускорения процесса министерством разработан и утвержден План мероприятий на 2018 год по завершению реализации объектов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы (за исключением компаний "Самрук-Казына", выводимых на IPO/SPO), который доведен до местных исполнительных органов, национальных управляющих холдингов и компаний. Посредством госреестра осуществляется постоянный мониторинг процесса приватизации.