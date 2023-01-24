План развития Абайской области рассмотрели в Правительстве

Правительство , Экономика
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Комплексный план предусматривает 102 мероприятия по ключевым направлениям развития области.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы реализации Комплексного плана социально-экономического развития Абайской области до 2027 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что Комплексный план предусматривает 102 мероприятия по ключевым направлениям развития области, включая промышленность, геологические изыскания для выявления полезных ископаемых, сельское хозяйство, туризм, транспортную отрасль и логистику. Кроме того, планируется открытие новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также реализация мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Всего за 2023-2027 годы в экономику региона будет привлечено порядка 1,9 трлн тг инвестиций: 515 млрд – республиканский бюджет, 110 млрд – местный бюджет, 1,3 трлн – частные инвестиции, 22 млрд – Фонд поддержки инфраструктуры образования.

С докладом также выступил аким Абайской области Нурлан Уранхаев. Он отметил, что к 2028 году объем производства промышленной продукции в регионе должен вырасти до 1,4 трлн тг, а валовой продукции сельского хозяйства – до 725,9 млрд тг.

В рамках развития сферы туризма планируется построить два новых торгово-развлекательных центра и гостиничный комплекс в Семее, а также базу отдыха на побережье озера Алаколь.

Кроме того, предусмотрены шаги по реконструкции тепловых источников, сетей электро- и водоснабжения, канализационно-очистных сооружений, автомобильных дорог и мостов, строительству современной ТЭЦ в Семее и т.д.

Премьер-министр отметил, что благодаря Комплексному плану в Абайской области будут реализованы такие крупные проекты, как железнодорожный участок «Аягоз - Бахты - граница Китая», горно-обогатительный и мясоперерабатывающий комбинаты, «сухой» порт и логистический парк, промышленная разработка месторождения меди «Айдарлы» и др.

«Эффективное выполнение задач Комплексного плана обеспечит рост объемов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,5 раза. В целом регион получит новый импульс для качественного развития. Этот план должен раскрыть потенциал области и повысить качество жизни населения. А главное – будет создано 14 тыс. новых рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.

После проведения голосования по представленному плану глава Правительства поручил Министерству национальной экономики и акимату области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить его своевременное и качественное исполнение.

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