План реформ Нурсултана Назарбаева

Вся церемония официального вступления в долж­ность вновь избранного Президента Республики Казахстан транслировалась в прямом эфире по центральным каналам страны. По маршруту всего следования кортежа – от выезда из резиденции «Акорда» и до Дворца Независимости – были расставлены видеокамеры, кроме того, с помощью вертолетов съемка проводилась еще и с воздуха. Таким образом, вся страна, 26 апреля отдавшая голоса за своего Лидера, смогла увидеть каждый этап прошедшего действа в подробностях и, пожалуй, даже более полно, чем непосредственно присутствовавшие на инаугурации гости.Началась церемония с торжественного внесения в Большой зал Дворца Независимости Государственного флага и Штандарта Президента, а также Конституции Республики Казахстан.Кортеж Главы государства прибыл из Дворца Президента «Акорда» к главному входу Дворца Независимости. Здесь вновь избранному Президенту Республики Казахстан отдал рапорт начальник Службы государственной охраны Амантай Куренбеков.Затем под залпы артиллерийского салюта Нурсултан Назарбаев прошел во Дворец Независимости. Здесь председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов объявил о том, что в соответствии со статьей 42 Конституции Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения присяги казахстанскому народу.Слова присяги Нурсултан Назарбаев произнес на государственном языке, возложив правую руку на Конституцию Республики:– Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан!Как только прозвучали возвышенные слова присяги, Елбасы подошел к Государственному флагу, чтобы почтительно поцеловать этот важнейший символ свободы, независимости и суверенитета нашей страны. Затем последовало исполнение Государственного гимна, во время которого был произведен 21 артиллерийский залп из установленных на площади у Дворца Независимости орудий.Официально вступившему в должность Президента Нурсултану Назарбаеву председатель Центральной избирательной комиссии Куандык Турганкулов вручил удостоверение Президента Республики Казахстан, образец которого был утвержден ЦИК РК 23 апреля.Избранного народным волеизъявлением Лидера, вновь приступившего к президентским обязанностям на предстоящий пятилетний срок, многочисленные гости церемонии встречали продолжительными овациями. К слову, инаугурационная речь Президента не раз прерывалась этими универсальными знаками одобрения и поддержки – рукоплескания сопровождали многие мысли, заявления и предложения, изложенные в выступлении.Обращаясь к собравшимся во Дворце Независимости и к многочисленным казахстанцам, смотревшим церемонию в прямом эфире, Глава государства в первую очередь отметил, что состоявшиеся президентские выборы наглядно показали силу единства нашего общества.– Казахстанцы оказали мне великое доверие, еще раз призвав служить Родине. Мы вместе прошли непростой путь: поверили в себя, обрели независимость, построили государство, открыли миру новый Казахстан, нашли себя как единую и великую нацию. Ваше доверие всегда вдохновляло меня, давало уверенность и силу. И сейчас хочу со всей ответственностью сказать, что, как и в предыдущие годы, буду верно служить народу, оберегать страну и благополучие всех наших граждан, буду защищать наши высшие общенациональные интересы, – сказал Президент.В своем выступлении Нурсултан Назарбаев говорил о внешних вызовах, продолжающих угрожать дальнейшему развитию страны. Это кризис мирового порядка и нарастание общей неопределенности, продолжающаяся турбулентность мировой экономики, санкционные, «валютные» и торговые войны, которые обостряют проблемы во всех странах. Кроме того, с непредсказуемыми последствиями происходит в мире процесс изменения климата. А Центральная Азия может быть затронута новыми линиями мировых разломов, что также станет вызовом для всего региона.– Кризис глобального порядка и нестабильность мировой экономики ставят под вопрос международную координацию по борьбе с этими вызовами, – отметил Президент.Вместе с тем Глава государства акцентировал внимание на том, каким будет казахстанский ответ на все эти вызовы и угрозы, каким будет путь развития нашей страны, стремящейся войти в число самых развитых государств мира. Нурсултан Назарбаев подчеркнул свое намерение сконцентрировать государственный аппарат и консолидировать усилия общества на выполнение реформ. В самое ближайшее время будет создана Национальная комиссия по модернизации при Президенте страны, миссия которой будет заключаться в управлении поэтапной реализацией 5 реформ и координации действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества. При Нацкомиссии будет действовать Международный консультативный совет в составе авторитетных иностранных и казахстанских экспертов, что будет способствовать использованию наилучшего международного опыта.– На первом заседании комиссии я представлю План Нации – «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», который объяснит, что мы собираемся делать по пяти реформам. «100 шагов» – это наш ответ на глобальные и внутренние вызовы и одновременно план по вхождению в тридцатку развитых государств в новых исторических условиях, – сказал Президент.В заключение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что какие бы испытания ни были впереди, Казахстан справится с их реализацией, опираясь на силу государства и мудрость народа.– Я обращаюсь к нации принять самое широкое участие в объявленных мною реформах. Слово «Республика» переводится с латыни дословно как «общее дело». Модернизация Казахстана – и есть наше общее дело, – подчеркнул Глава государства.После завершения выступления на площади перед Дворцом Независимости Президент страны – Верховный Главнокомандующий Республики Казахстан принял рапорт министра обороны Имангали Тасмагамбетова. Перед Главой государства торжественным маршем прошли представители Вооруженных сил Республики Казахстан.Нынешняя церемония вступления в должность Президента РК – пятая по счету. Самая первая инаугурация главы суверенного Казахстана состоялась в Алматы, а все последующие – уже в новой столице Астане, причем здесь местом для проведения церемонии уже во второй раз становится Дворец Независимости.Гостями нынешней церемонии стали судьи Верховного суда, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, главы аккредитованных в Казахстане дипломатических представительств и международных организаций, руководители центральных органов государственного управления, члены Правительства, ответственные секретари, акимы областей, Астаны и Алматы. А также члены Ассамблеи народа Казахстана, представители религиозных конфессий, члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральной избирательной комиссии, Конституционного совета, кандидаты в Президенты, члены Республиканского и региональных общественных штабов, Республиканской общественной комиссии по наблюдению за выборами, руководство партии «Нур Отан», руководители учреждений и организаций Первого Президента, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», обладатели звания «Халық ҚаҺарманы» и «Еңбек ері», генералитет страны, доверенные лица, руководители общественно-политических объединений и неправительственных организаций, руководители республиканских средств массовой информации, видные деятели науки, культуры и искусства, представители деловых кругов республики, лидеры молодежных организаций.Всего на церемонию были приглашены около 3 000 человек.Напомним, что на президентских выборах 26 апреля 2015 года Нурсултан Назарбаев победил безоговорочно, набрав, по окончательным итогам Центризбиркома, 97,75% голосов всех проголосовавших казахстанцев. А это – 8 833 250 граждан страны, которые таким образом выразили свою поддержку курсу Главы государства и доверили ему вести страну в будущее.Примечательно, что прошедшие выборы ознаменовались настолько высокой активностью избирателей, что международные наблюдатели и эксперты уже назвали ее рекордной и беспрецедентной. Действительно, 95,2% избирателей (это 9 090 920 человек) пришедших в день голосования на избирательные участки – это явка, которой не могут похвастаться ни одни выборы в мировой истории. По сути, эти цифры стали лучшим доказательством подлинного единства народа Казахстана и неизбывного доверия, которым пользуется у народа Лидер нации.