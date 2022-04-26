План военного сотрудничества подписали Казахстан и Великобритания

Начальник департамента международного сотрудничества полковник Олжас Хусаинов встретился с военным атташе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан подполковником Робертом Джеймсом Бакстером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны отметили, что военное сотрудничество между странами развивается динамично и в плановом режиме. Полковник Олжас Хусаинов поблагодарил подполковника Роберта Джеймса Бакстера за содействие в совершенствовании языковой подготовки в Вооруженных силах, в рамках которой британской стороной организован проект «Английский для миротворцев».

В ходе переговоров были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования, боевой подготовки, обучения специалистов в сфере кибербезопасности.

По итогам встречи был подписан План сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 2022-2023 годы.