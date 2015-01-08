План ядерной войны разработала КНДР против Южной Кореи
КНДР разработала план вторжения в Республику Корею, который займет не более недели. В случае сопротивления Южной Кореи и при противодействии армии США Северная Корея готова завершить захват юга полуострова за 15 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Как сообщается, в плане предусмотрено применение так называемых асимметричных возможностей КНДР, в том числе – ядерного оружия. Кроме обычного вооружения, артиллерии, танков и самолетов в боевых действиях планируется применять силы специальных операций. Численность этих подразделений увеличена с 80 до 200 тыс. военнослужащих.
По информации южнокорейской газеты Korea JoongAng Daily, проект боевых действий был разработан еще в 2012 году, менее чем через год после прихода Ким Чен Ына к власти. Северокорейское командование намеревалось завершить подготовку к войне в 2013 году, но позже срок был продлен на один год. 2014 год был объявлен "годом великой войны за воссоединение".
Новый план войны основан на анализе последних военных операций США в Ираке и Афганистане. "КНДР пришла к выводу, что в затяжной войне у нее нет шансов. Для быстрого завершения боевых действий Пхеньян выбрал асимметричную войну, которая является единственно возможной, несмотря на давление и осуждение международного сообщества", – цитирует издание свой источник в спецслужбах.
В феврале 2013 года Северная Корея провела третье испытание ядерного боезаряда. В 2012 году проведено 18 испытательных запусков ракет.