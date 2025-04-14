В Казахстане проводится последовательная работа по развитию спортивной отрасли — от создания равного доступа к занятиям физической культурой до подготовки спортсменов международного уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приоритетами остаются массовый спорт, популяризация национальных видов, модернизация инфраструктуры и поддержка тренерского состава.

На сегодня спортом и физической культурой охвачено свыше 8 миллионов казахстанцев — это 41,4% населения страны. Государством поставлена задача довести этот показатель до 50% к 2029 году. Уже сейчас доля занимающихся среди детей и подростков превышает 30%. Широко внедряется программа государственного спортивного заказа: более 240 тысяч детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают свыше 7 тысяч спортивных секций. Ежегодно проводится более 25 тысяч массовых мероприятий, охватывающих около миллиона человек.

Особое внимание уделяется национальным видам спорта как важной части культурного кода. В 2024 году порядка 670 тысяч человек систематически занимаются национальными дисциплинами, работают 16 555 кружков, 15 детско-юношеских спортивных школ, 17 клубов и специализированная дирекция. Наиболее популярные — қазақ күресі, көкпар и тоғызқұмалақ. Казахстан уверенно подтвердил лидерство на 5-х Всемирных играх кочевников в Астане, завоевав 112 медалей, включая 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых медалей.

Во исполнение поручений Главы государства разработан новый законопроект «О физической культуре и спорте», прошедший одобрение Мажилиса и Сената.

Документ направлен на подпись Президенту. Законопроект предусматривает введение системных изменений, включая:

- установление четких правил бюджетного финансирования профессиональных клубов;

- запрет на государственное финансирование иностранных спортсменов;

- уточнение критериев «приоритетных видов спорта»;

- новые требования к аккредитации спортивных федераций;

- включение обязательств по профилактике экстремизма;

- расширение понятия «спортсмен с инвалидностью»;

- внедрение механизма ротации руководителей государственных организаций в сфере физической культуры и спорта;

- внедрение системы вертикального управления в сферу спорта.

Параллельно осуществляется переход к вертикальной системе управления. В структуру министерства передаются 33 школы высшего спортивного мастерства, 19 центров подготовки олимпийского резерва, 14 интернат-колледжей. Назначены руководители 8 республиканских федераций и согласованы главы управлений спорта в 11 регионах. Разрабатывается система KPI для оценки эффективности акиматов.

С сентября 2025 года в Акмолинской и Актюбинской областях стартует пилотный проект по внедрению подушевого финансирования детско-юношеских спортивных школ. В 2026 году эта система будет распространена на всю территорию страны, что позволит обеспечить более адресную и прозрачную поддержку юных спортсменов и их наставников.

В рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта до 2029 года в Казахстане насчитывается более 25 тысяч спортивных объектов. В 2024 году по стране было введено в эксплуатацию 90 новых спортивных объектов, включая 29 в городской и 61 в сельской местности. Реализуются масштабные инфраструктурные проекты — строительство гребного канала в Туркестане, академии настольного тенниса в Усть-Каменогорске, крытого стадиона и реабилитационного центра в Восточно-Казахстанской области, третьей очереди лыжной базы в Щучинске. В 2025 году планируется открытие Национального университета физической культуры и спорта.

Отдельным направлением стала модернизация футбольной инфраструктуры. Строительство и реконструкция стадионов ведётся в Кызылорде, Уральске, Туркестане, Жетысу и других регионах. Прорабатываются проекты в Астане, Шымкенте, Актау, Усть-Каменогорске и Семее. Планируется возведение шести стадионов, соответствующих стандартам УЕФА. Началось строительство детских спортивных площадок, в том числе в сельской местности.

Решение кадрового вопроса остается ключевым условием успешной реализации всех инициатив. Ведётся работа по переподготовке тренеров, внедряется система лицензирования, развивается институт менторства. Статус тренеров приравнен к статусу педагогических работников, предусмотрены социальные гарантии и меры по повышению заработной платы. Второй пакет поправок предусматривает увеличение средней заработной платы тренеров детско-юношеских спортивных школ на 30%.

Разработан проект обновленных Норм и требований по присвоению спортивных званий и разрядов. Учтены 163 вида спорта, пересмотрены условия получения званий, включая неолимпийские дисциплины, добавлены нормы по подтверждению тренерского участия и актуализированы критерии для республиканских и международных турниров.

Важным направлением стала цифровизация отрасли. До конца 2025 года будет внедрена цифровая платформа E-спорт, включающая единый реестр спортсменов, тренеров, судей и методистов, электронный календарь спортивных мероприятий и реестр объектов спортивной инфраструктуры. Внедрение этой системы обеспечит прозрачность, контроль охвата и эффективность всех элементов спортивной политики.

Казахстан продолжает добиваться высоких результатов на международной арене. По итогам 2024 года национальные команды завоевали 1 206 медалей, из которых 1 086 — по олимпийским и неолимпийским видам спорта (399 золотых, 341 серебряная и 346 бронзовых). В параспорте добыто 120 медалей: 56 в паралимпийских дисциплинах (16 золотых, 20 серебряных, 20 бронзовых) и 64 в сурдлимпийских и непаралимпийских (30 золотых, 17 серебряных, 17 бронзовых).

Целью всех предпринимаемых мер остается создание устойчивой, эффективной и доступной для всех спортивной системы, способной воспитывать новое поколение чемпионов и укреплять здоровье нации.