На каждой картине изображены лошади – могучие аргамаки, прекрасные кобылицы, игривые жеребята, стремительные табуны коней… Однако это не дань наступившему Году Лошади, а совпадение. Женис рисует этих прекрасных животных уже несколько лет, и название выставки – «Семантика скакуна», несмотря на необычность звучания, отражает идею экспозиции и, пожалуй, способ осмысления мира, выбранный художником.

Если двигаться дальше в филологических терминах, то можно говорить об антропоморфизме, ведь, рассматривая картины, зритель нисколько не сомневается, что их герои способны чувствовать, сопереживать, думать. Женис Какенулы, безусловно, своеобразный анималист: талант рисовальщика позволяет ему создавать безупречные образы коней, а философский подход к теме – показывать и душу животного, и его гордый дух. Кстати, «одушевленность» заложена в латинском корне animatio, а картины художника, у которого своеобразная, легкая, струящаяся техника письма и узнаваемый стиль, всегда создают иллюзию движения.

– Лошадь тесно связана с казахским народом, кровно и с каждым, – размышляет автор. – Лошади всегда рядом: в быту, в горе и радости, с ними шли в бой, на них увозили невесту… Отец очень любил лошадей, все знал о них, и, наверное, по крови мне передалось особое понимание этих животных. Через их образы я рассказываю о человеке, его внутреннем мире.

Лошади на представленных картинах радуются и грустят, влюбляются и умирают, они могут быть одинокими, беззащитными, смелыми, величественными, нежными… Как не вспомнить тут крылатую строчку из стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» – «Все мы немножко лошади», что так многое объясняет именно в творчестве Жениса Какенулы.

Привлекает внимание и тематическое разнообразие его произведений: бытовые зарисовки, «Читая Оралхана Бокея», посвящения событиям роковых 30-х годов прошлого века, «Встреча с Надей Рушевой», «Подарок», «Сакраментальное», «Финиш», «Полет», «Сага о стремени»… А еще – то ли фантазии, то ли сновидения, где силуэты коней сливаются с силуэтами людей, птиц, порывами ветра, где, словно в летний дождь, перемешаны «струи» голубого, бирюзового, розового, сиреневого цветов… Мир картин Жениса Какенулы, как другая планета. Там лошади многому могут научить людей, например, доверию, преданности, искренности.

Картины привлекают как взрослых, так и детей. Сегодня для малышей международной школы «Мирас» Женис Какенулы проведет в музее мастер-класс, где расскажет много интересного о людях и животных, которые все-таки так похожи.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА