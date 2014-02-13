Планета лошадей

Культура
817

На каждой картине изображены лошади – могучие аргамаки, прекрасные кобылицы, игривые жеребята, стремительные табуны коней… Однако это не дань наступившему Году Лошади, а совпадение. Женис рисует этих прекрасных животных уже несколько лет, и название выставки – «Семантика скакуна», несмотря на необычность звучания, отражает идею экспозиции и, пожалуй, способ осмысления мира, выбранный художником.

Если двигаться дальше в филологических терминах, то можно говорить об антропоморфизме, ведь, рассматривая картины, зритель нисколько не сомневается, что их герои способны чувствовать, сопереживать, думать. Женис Какенулы, безусловно, своеобразный анималист: талант рисовальщика позволяет ему создавать безупречные образы коней, а философский подход к теме – показывать и душу животного, и его гордый дух. Кстати, «одушевленность» заложена в латинском корне animatio, а картины художника, у которого своеобразная, легкая, струящаяся техника письма и узнаваемый стиль, всегда создают иллюзию движения.

– Лошадь тесно связана с казахским народом, кровно и с каждым, – размышляет автор. – Лошади всегда рядом: в быту, в горе и радости, с ними шли в бой, на них увозили невесту… Отец очень любил лошадей, все знал о них, и, наверное, по крови мне передалось особое понимание этих животных. Через их образы я рассказываю о человеке, его внутреннем мире.

Лошади на представленных картинах радуются и грустят, влюбляются и умирают, они могут быть одинокими, беззащитными, смелыми, величественными, нежными… Как не вспомнить тут крылатую строчку из стихотворения Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» – «Все мы немножко лошади», что так многое объясняет именно в творчестве Жениса Какенулы.

Привлекает внимание и тематическое разнообразие его произведений: бытовые зарисовки, «Читая Оралхана Бокея», посвящения событиям роковых 30-х годов прошлого века, «Встреча с Надей Рушевой», «Подарок», «Сакраментальное», «Финиш», «Полет», «Сага о стремени»… А еще – то ли фантазии, то ли сновидения, где силуэты коней сливаются с силуэтами людей, птиц, порывами ветра, где, словно в летний дождь, перемешаны «струи» голубого, бирюзового, розового, сиреневого цветов… Мир картин Жениса Какенулы, как другая планета. Там лошади многому могут научить людей, например, доверию, преданности, искренности.

Картины привлекают как взрослых, так и детей. Сегодня для малышей международной школы «Мирас» Женис Какенулы проведет в музее мастер-класс, где расскажет много интересного о людях и животных, которые все-таки так похожи.

Наталья КУРПЯКОВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Популярное

Все
Встречаемся у Иртышского моста
В Караганде восстанавливают ливневку
Шаг в развитии местной экономики
Навести порядок в монополиях
Lexus-невидимка
Миссия Shymkent Hub: внедрение инноваций и формирование стартап-культуры
Соревновались сильнейшие
Запущена система водоснабжения
Пространство новых идей и творчества
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Одели в новые аквакостюмы
Свыше миллиона гектаров земель возвращено в госсобственность за три года
Целебная сила степного напитка
Вселенная по имени Абай
В соответствии с международными стандартами
Инвестпроекты для села
«Зеленая балка» преображается
Необъятен, как душа народа
Жизнь без фильтров
Ставка на урожай
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Все дороги ведут на Алаколь
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
В Японии женщины живут дольше
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Поливную воду забирали через потайной канал
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Казахстан движется в правильном направлении – итоги соцопроса
Казахстанские туристcкие направления будут продвигать в КНР через цифровые платформы
Бухгалтер детсада присвоила миллионы
Причастная к мировому рекорду
Крупнейший энергопроект региона
Жанажол Куанышбек стал победителем юношеского ЧМ по греко-римской борьбе
Энергетический разворот: Казахстан меняет правила игры для инвесторов и собственного будущего
Глава КТЖ отчитался перед Токаевым о работе нацкомпании
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона

Читайте также

Сельский памятник внесли в Международную книгу рекордов
Абай прозвучит на разных языках
В автобусе Астаны пели песни и читали стихи Абая
Дни казахского кино стартовали в Павлодарской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]