Планируется ли проведение налоговой амнистии в Казахстане, ответили в Минфине

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Данияр Жаналинов рассказал, планируется ли в нашей стране проведение амнистии по налогам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Данияр Жаналинов заявил, что амнистия не является ежегодной обязанностью, принимаемой соответствующими органами КГД для исполнения. Он пояснил: решение должно приниматься на уровне главы государства либо Правительства.

«Исходя из этого, осуществляется соответствующая амнистия. В этом году у нас не было запланировано каких-либо амнистий. На следующий год в плане такой вопрос еще не стоял», – добавил он.

По его словам, в 2023 году будет разрабатываться новый Налоговый кодекс, и в нем планируется ставить «определенные вопросы в льготах, предоставляемых для налогоплательщиков».

«Надо понимать, что амнистия должна быть единичной, разовой акцией, принимать амнистии ежегодно и ставить на какой-то поток ежегодно – это неправильно», – считает спикер.