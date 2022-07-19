Планируется ли релокация казахстанских сайгаков в другие страны, ответил министр

Рассматривается ли вопрос релокации казахстанской сайги в другие страны – Кыргызстан, Россию, Монголию – ответил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Чтобы рассматривать эти вопросы, нам необходимо провести научное исследование, в котором в том числе будут учтены вопросы по ареалу обитания, по содержанию, будет ли там кормовая база для обитания той или иной популяции сайги", – ответил министр.

По его словам, без этих обоснований рассматривать вопрос релокации сайги невозможно.

Генеральный директор РГП "Институт зоологии" МОН РК Роман Ященко отметил, что релокацию сделать довольно сложно, потому что сайга – прихотливое и нежное животное.

"Мы проводили эксперимент, еще в 90-х годах. Мы пытались переместить 20 особей сайги на территорию Китая, к сожалению, эксперимент закончился неудачей. Там невозможно было полностью обеспечить те условия, которые необходимы для безопасного перемещения. Нужно изучать этот вопрос", – дополнил Ященко.