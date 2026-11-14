Планка все выше

Попасть на Олимпиаду станет труднее. 10 ноября Международная федерация легкой атлетики World Athletics объявила об ужесточении квалификационных нормативов на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Пока сильнейшие спорт­смены планеты обновляют рекорды, остальным приходится думать, как не остаться за бортом главных соревнований четырехлетия. И для Казахстана это далеко не праздный вопрос.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судите сами. Чтобы выполнить норматив в марафоне (42 км 195 м), мужчинам теперь необходимо преодолеть дистанцию за 2 часа 5 минут вместо прежних 2:08:10. На стометровке планка поднялась с 10 до 9,93 секунды, в беге на 1 500 м – с 3:33,50 до 3:30,00. У женщин марафонская дистанция та же, а норматив ужесточен с 2:26:50 до 2:22:20. Для обычного человека разница невелика. Для атлета – огромна.

Но дело не только в секундах. World Athletics предполагает, что около 40% олимпийских путевок будут распределены по нормативам, остальные – через мировой рейтинг. При этом выполнение норматива не гарантирует участия, если число претендентов превысит квоту. А для повышения рейтинга нужны регулярные выступ­ления на международных турнирах. И здесь в борьбу вступают не только спортсмены, но и возможности нацио­нальных федераций. Ведь зарубежные сборы, перелеты, соревнования, работа тренеров и специалистов требуют немалых средств.

Насколько готов к таким условиям Казахстан? На первый взгляд, положение не столь тревожное. На чемпионате Азии 2025 года наши легкоатлеты завоевали шесть медалей, в том числе три золотые, заняв четвертое место в общекомандном зачете. На континентальном первенстве в помещении в 2026-м результат оказался сопоставимым: семь наград, из которых три – высшей пробы. Однако за этими цифрами скрывается менее радужная картина. Все три золота чемпионата Азии – 2025 принесли Нора Джеруто и Дейзи Джепкемеи – спортсменки кенийского происхождения, выступающие за Казахстан. Их заслуги бесспорны, но возникает вопрос: насколько успешно наша сис­тема готовит собственный резерв?

Еще показательнее мировой уровень. На чемпионате планеты 2025 года в Токио казахстанцы остались без медалей. Лучший результат у Норы Джеруто, занявшей 6-е место в беге на 3 000 м с препятствиями. Ее время – 9 минут 6,34 секунды. Новый олимпийский норматив на этой дис­танции – 9:06,00. Всего 34 сотых секунды разницы! Правда, тот результат был показан вне квалификационного периода, но сравнение красноречиво.

После завершения карьеры олимпийской чемпионки Лондона-2012 Ольги Рыпаковой в отечественной легкой атлетике так и не появилась новая звезда сопоставимого масштаба. Есть талантливые спортсмены, отдельные успехи на азиатском уровне, но стабильной борьбы за мировые награды пока не видно. А ведь современный спорт становится все требовательнее не только к физической подготовке. Вспомним Ясмину Токсанбаеву, первой финишировавшую на Азиаде в спортивной ходьбе, но лишившуюся победы из-за несоответствия обуви международным требованиям.

Конечно, обвинять World Athletics в чрезмерной строгости было бы несправедливо. Результаты растут, конкуренция усиливается, а Олимпиада должна собирать сильнейших. Но чем выше нормативы и значительнее роль рейтинга, тем важнее качество всей системы подготовки. Казахстану стоит задуматься не о том, как добиться послаблений, а о том, почему у нас столь немного атлетов, способных регулярно конкурировать с мировой элитой, и достаточно ли нашим спортсменам международной практики?