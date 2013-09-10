Планомерная модернизация

Экономика

12В областном центре ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» – на особом счету. Она не только дает электроэнергию градообразующему глиноземному заводу, но и снабжает теплом южную половину Павлодара, отправляя туда и избытки электро­энергии. Поэтому не случайно департамент Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области инициировал проведение пресс-тура на данный объект. Цель акции – ознакомление с темпами выполнения инвестиционных программ и тем, как на предприятии ведется модернизация оборудования. А также с эффектами, полученными от их реализации, за счет предельных тарифов.

Здесь следует подчеркнуть, что на ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», входящего в сос­тав ENRC, с 2009 года в рамках инвестиционной программы проводятся работы по модернизации оборудования, повышению надежности действующих агрегатов, выполняются мероприятия по соблюдению природоохранного законодательства РК. Реализация мероприятий идет по принципу «Тариф – в обмен на инвестиции». Согласно ему вся прибыль от продажи электрической энергии расходуется на выполнение инвес­тиционных проектов станции.

Самыми значительными инвестиционными мероприятиями за 4 года реализации проекта на теплоэлектроцентрали предприятия стали: замена турбоагрегата № 5, главных и растопочных паропроводов котлов 1–4, крана перегружателя угля, строительство дополнительной градирни № 3, демонтаж градирен № 1 и № 2 и сооружение новых, реконструкция тракта топливоподачи.

– Благодаря проведенным работам ТЭЦ существенно улучшила свои технико-экономичес­кие показатели. В частности, годовая выработка электричес­кой энергии увеличилась на 6,3%, с 2,37 до 2,52 млрд. кВт/ч. На 12,1% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу, – говорит директор станции Николай Верещак.

В 2013 году работы по модернизации оборудования продолжились. Сумма инвестиций – 4,2 млрд. тенге. В планах энергетиков – замена главного и растопочного паропровода котла № 5. Агрегат готовится к замене в связи с завершением допустимого срока эксплуатации. Проведение данного мероприятия позволит исполнить требование Закона РК «О промышленной безопасности» и поддержит существующие генерирующие мощности станции.

Кроме того, завершается начатая в 2012 году замена золоулавливающей установки котлоагрегата № 8. Устройство отработало 22 года, что более положенного срока. В настоя­щее время уже смонтирован электрофильтр, ведутся подготовительные работы по врезке газоходов в дымовую трубу. Степень очистки дымовых газов нового электрофильтра составляет 99,3%. Его применение на ТЭЦ позволит сократить втрое объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, тем самым улучшить экологическую обстановку.

Также в текущем году планируется провести капитальный ремонт котлов № 2 и № 5. Это является одним из требований для получения станцией паспорта готовности к несению максимальных нагрузок в осенне-зимний период 2013–2014 годов.

Комментируя использование сумм предельных тарифов в обновлении оборудования ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», исполняющий обязанности руководителя департамента агентства Ержан Джолдасбаев, принимавший участие в пресс-туре, выделил основной момент модернизации станции. Это то, что все мероприятия в комплексе привели к повышению надежности оборудования, энергоэффективности ТЭЦ и позволяют поддержать уровень технического износа основных агрегатов ТЭЦ на уровне 50%. То есть павлодарцам гарантированы свет и тепло, а средства предельных тарифов используются по назначению.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

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