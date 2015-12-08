​Планомерный рост и расширение производства

Об этом рассказал журналистам генеральный директор ТОО СП «Coca-cola Алматы bottlers» Ахмет Ертин в ходе пресс-тура на алматинское предприятие, запущенное в строй в 2008 году. Компания вышла на рынок Казах­стана на заре независимости страны в 1994 году и сейчас является одним из крупнейших иностранных инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат республики позволяет СП все эти годы успешно вести бизнес, подчеркивает А. Ертин.

Новое предприятие близ Алматы – это огромный производственный комплекс с 11 производственными линиями, выпус­кающими безалкогольные газированные напитки. Здесь трудятся более 600 человек, а всего в компании тысяча работников.

– Все эти годы мы активно инвестируем в экономику Казахстана и сейчас планируем расширяться, – делится планами генеральный директор. – Пока на столичном заводе мы запустим две линии, будет создано около 120 рабочих мест. К 2020 году планируется запустить 11 линий, а число работников увеличится до 600 человек.

По его мнению, строительство завода – это наилучший пример сотрудничества государства и бизнеса. Без планомерной и всесторонней политики государства в сфере поддержки иностранных инвесторов было бы не только сложно реализовать такой проект, но и вести бизнес в стране. А. Ертин убежден, что залогом успешного бизнеса являются политическая и экономическая стабильность в стране, а также разработанные Правительством инвестиционные программы, которые позволяют наращивать бизнес. Представители компании, будучи членами Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, являются и партнерами государства по улучшению инвестиционного климата в стране. Они совместно направляют усилия на улучшение регуляторного воздействия и совершенствование законодательства, что также способствует привлечению инвестиций.

А. Ертин считает, что появление долж­ности инвестиционного омбудсмена – важный посыл для иностранных инвесторов, потому что эта функция позволяет оперативнее и эффективнее решать многие вопросы. Омбудсмен уже оказывает реальную поддержку бизнесу. Глава компании также отметил, что при строительстве нового завода в Астане многие вопросы решались благодаря механизмам государственно-частного партнерства. В районе, где построен новый завод, при участии компании были проложены дорога и все коммуникации. Это тоже принципиальная позиция инвестора: с первых дней пребывания в Казахстане СП реализует долгосрочные социальные проекты по развитию детского спорта, сохранению водных источников, совместно с ПРОООН поддерживает молодежные бизнес-проекты на селе.