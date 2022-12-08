Плановый ремонт на АНПЗ завершен

Транспорт

Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов.

Планово-предупредительный ремонт на 32-х технологических установках Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КМГ».

В нацкомпании сообщили, что ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов.

«Стоит отметить, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые.

По графику ППР выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)», - рассказали в КМГ.

Во время ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции.

«За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тыс тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонн, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензин – 1570 т/сутки, дизельное топливо – 2 100 т/сутки, реактивное топливо – 120т/сутки, сжиженный газ – 155 т/сутки», - сообщили представители КМГ.

Популярное

Все
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Сельский аким спас из пожара детей и предотвратил взрыв газового баллона до приезда пожарных
​​​​​​​Экономика Казахстана: три сценария развития
Президентские выборы показали, что на самом высоком государственном посту женщину готовы видеть лишь около 5% казахстанцев
Однажды кто-нибудь из молодых возьмет книгу Санжара Керимбая «Бейсен және болмыс», внимательно прочтет и спросит: «А вы знали Бейсена Куранбека? Вы его видели? Вы с ним общались?»
Муслим Базарбаев: Литературоведение и дипломатия
Выступления с трибуны и кулуарные встречи, жаркие дискуссии и задушевные беседы, чтение стихов и прозы – так прошел III Международный форум писателей и публицистов
Битва «барсов» в Астане
Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка
Вода – и радость, и беда
Пусть государство услышит, пусть государство поймет
Революция без насилия
Футбольному клубу в Улытау – быть!
Новая веха в истории Жезказгана
С любовью к людям
Скорой помощи нужно помочь
Марокко переписывает историю
Настоящее волшебство!
Чему научит учебник с ошибками?
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
Два комитета хотят упразднить в МВД
Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Транспорт
КТЖ на неделю отменила рейсы поезда №105 Алматы-2 – Петропа…
Транспорт , Общество
Маршрут электрички Конаев – Алматы изменят с 11 декабря
Транспорт
AnadoluJet запустила авиаперелеты из Астаны в Анкару
Экономика , Транспорт
КТЖ купит 245 электровозов у ALSTOM

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]