Плановый ремонт на АНПЗ завершен

Ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов.

Планово-предупредительный ремонт на 32-х технологических установках Атырауского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КМГ».

В нацкомпании сообщили, что ремонт установок осуществлялся поочередно, что позволило не останавливать производство нефтепродуктов.

«Стоит отметить, что практика поэтапного ремонта установок применена на отечественных НПЗ впервые.

По графику ППР выполнены: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов, ремонт (ревизия) насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА)», - рассказали в КМГ.

Во время ремонта завод работал на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции.

«За октябрь-ноябрь переработано 581,4 тыс тонн нефти. Cреднесуточная переработка составила 9531 тонн, что соответствует 57% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов составило: автобензин – 1570 т/сутки, дизельное топливо – 2 100 т/сутки, реактивное топливо – 120т/сутки, сжиженный газ – 155 т/сутки», - сообщили представители КМГ.