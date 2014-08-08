Фото пресс-службы ДВД по Карагандинской области

Плантации конопли выращивал дома житель Караганды, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Карагандинской области.

"Сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД Караганды обнаружили плантацию конопли в теплице одного из домов города. Был задержан 40-летний местный житель, который занимался культивированием этого растения", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в его импровизированной "теплице" полицейские обнаружили 385 кустов конопли, общий вес которого составил свыше 69 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.