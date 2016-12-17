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​Планы Елбасы – наши планы!
Айшолпан САМБАЕВА, директор КГУ «Средняя школа-лицей № 6», г. Кокшетау

За годы Независимости сделано многое. Благодаря планомерному руководству Елбасы наши экономические показатели выросли c 12 до 50 процентов в различных отраслях экономики. Мы не можем не гордиться тем, что освои­ли производство около 500 наименований продукции. Среди них есть и такие виды, которые до этого времени в Казахстане не производились, в частности, автомобилестроение.

Наша страна стала одной из ведущих в области медицины, в связи с этим Нурсултан Абишевич подчеркнул, что мы идем к тому, что средняя продолжительность жизни должна увеличиться до 82 лет.

Казахстан стал мировым лидером в реализации инициативы в области запрета на ядерные испытания. Наша республика за годы Независимости стала одним из лидирующих государств не только в азиатском регионе, но и государством, к мнению которого прислушиваются и развитые страны Европы и Америки.

Нас, учителей школ, заинтересовал вопрос о развитии образования, а также планы по улучшению качества образования. Елбасы подчеркнул, что каждый гражданин Казахстана наряду с бесплатным средним образованием будет иметь возможность получить за счет государства и профессиональное образование.

Мы, граждане Казахстана, вооду­шевлены перспективами развития нашей Родины, которые осуществятся обязательно, а планы нашего Елбасы – наши планы.

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