​Планы и аплодисменты

Говоря о сложностях, с которыми приходится сталкиваться родителям, воспитывающим много детей, Габидулла Абдрахимов рассказал, что ему хорошо известно, что такое многодетная семья, ведь его отец родился и вырос в семье, где было 10 детей. Семья мамы тоже была многодетной – 7 детей. Да и сам чиновник рос в компании четырех сестер и братьев.

Затем Габидулла Абдрахимов озвучил планы на ближайшую перспективу, касаю­щиеся заботы о многодетных и семьях с низким достатком, разработанные ­акиматом Шымкента. В частности, многодетным матерям пообещали бесплатный проезд в общественном транс­порте, которым можно будет начать пользоваться уже с 1 марта.

Аким назвал количество женщин, которые могут претендовать на такую поддержку, заверив, что все издержки перевозчиков будут компенсированы за счет городской казны. О какой сумме в общей сложности идет речь, пока не ясно. Зато в акимате подсчитали, что сейчас в Шымкенте проживают 31 008 многодетных матерей. 2 220 из них – обладательницы подвески «Алтын алқа», 6 056 – «Күміс алқа», 511 имеют орден «Материнская слава» I степени, 796 – II степени. При этом 3 200 многодетных семей живут в сложных условиях, и без поддержки властей и общественнос­ти им со своими трудностями не справиться.

Многодетные матери также станут ежегодно получать материальную помощь, которую увеличат в 4 раза по сравнению с существующей.

– Помощь малообеспеченным многодетным семьям мы увеличиваем с 25 000 до 100 000 тенге. И выдаваться она будет в авгус­те. Я думаю, это будет хорошая поддерж­ка семьям накануне 1 сентября, – озвучил Габидулла Абдрахимов еще одно новшество, утонувшее в громких аплодисментах.

Аким Шымкента поделился и другими хорошими новостями. Сообщил, что совместно с предпринимателями города акимат запускает проект «Ты не один». Он предполагает помощь в решении жилищного вопроса многодетным матерям, оказавшимся в очень сложной жизненной ситуации. Для них обещают построить дома. А чтобы не допустить случаев отравления угарным газом, в домах многодетных и мало­обеспеченных семей бесплатно установят газосигнализаторы.