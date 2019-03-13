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​Планы и перспективы
Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Бейбут Атамкулов принял посла Франции в Казахстане Филиппа Мартинэ и его коллегу из Испании Давида Карриедо. Состоявшиеся встречи позволили «сверить часы» по актуальной повестке двусторонних отношений и в формате РК – ЕС, обозначить новые проекты торгово-инвестиционного сотрудничества, предполагаю­щие трансфер европейских технологий и наращивание инвестиций в казахстанскую экономику.

Бейбут Атамкулов и Филипп Мартинэ, в частности, обсудили подготовку визита Президента Франции Эмманюэля Макрона и министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана в Казахстан. Договоренность о визите французского лидера во второй половине нынешнего года была достигнута на полях саммита АСЕМ в октябре 2018-го в Брюсселе.

Франция является важным стратегическим партнером Казахстана в Европейском союзе.

– Лидеры наших стран обозначили приоритетными сферами сотрудничества сельское хозяйство, возобновляемую энергетику и цифровые технологии. Уверен, наше взаимодействие обретет новый импульс, – заявил Бейбут Атамкулов.

Филипп Мартинэ отметил, что поступательное развитие отношений с Астаной – один из приоритетов французской дипломатии в регионе. Посол поделился своими планами по укреплению культурно-гуманитарного и экономического сотрудничества.

На встрече главы МИД РК и Давида Карриедо обсуждалась повестка дня казахстанско-испанских отношений, намечены перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Состоявшийся в июне 2017 года визит Короля Фелипе VI в Астану и его переговоры с Президентом Нурсултаном Назарбаевым придали новый импульс поступательному развитию всего комплекса двустороннего и многостороннего сотрудничества с Испанией, а также подтвердили традиционно доверительный характер отношений с испанской королевской семьей.

Стороны подтвердили намерение расширять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Министр иностранных дел выразил надежду, что предстоя­щий 19–20 марта 2019 года в столице Испании бизнес-форум с участием казахстанских и испанских компаний откроет дорогу к реализации новых совместных проектов в различных отраслях экономики. Был отмечен широкий потенциал углубления сотрудничества в области цифровизации, инфраструктурных проектов, сельского хозяйства.

Проведение очередных политических консультаций между министерствами иностранных дел Казахстана и Испании в марте 2019 года в Мадриде будет способствовать дальнейшему наращиванию многопланового взаимодействия.

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