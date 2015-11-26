Планы на ближайшую перспективу скорректировал Комитет геологии и недропользования
Ерзат Сергазин
Проблемы и перспективы развития геологоразведочной отрасли в условиях экономического кризиса были обсуждены на совещании, организованном Комитетом геологии и недропользования МИР РК, прошедшем с участием депутата Мажилиса Парламента РК Галины Баймахановой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета геологии и недропользования МИР РК.
Как сообщается, в ходе мероприятия председатель Комитета геологии и недропользования Базарбай Нурабаев проинформировал о результатах реализации в текущем году программы геолого-разведочных работ на 2015–2019 годы.
"На сегодняшний день имеются перспективные объекты по золоту, меди и полиметаллам практически во всех регионах республики. Скорректирован пообъектный план на 2016 год с учетом выявленных в текущем году перспективных аномалий, приоритетных государственных программ развития и межправительственных соглашений", – сообщил Нурабаев.
Также на совещании были предложены конкретные меры для решения наиболее острых вопросов в отрасли, в том числе альтернативные источники финансирования геолого-разведочных работ, проведение двухэтапных конкурсов при отборе подрядчиков в целях повышения качества проводимых работ, а также обеспечения своевременного выполнения работ.
Галина Баймаханова отметила, что в советское время законодательно было закреплено обязательство горнодобывающих компаний по приращению новых запасов взамен отработанных, и предложила ввести обязательные отчисления для недропользователей на геологоразведку.
Кроме того, отметим, что участниками совещания была достигнута договоренность разработать совместный план мероприятий по развитию отрасли.