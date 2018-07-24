Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана.

В ходе совещания обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий в разрезе направлений проектного управления акиматами Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Акимы: Костанайской области – Архимед Мухамбетов, Павлодарской – Булат Бакауов и Северо-Казахстанской – Кумар Аксакалов представили основные социально-экономические показатели регионов и доложили о развитии транспорта и логистики, АПК, образования, здравоохранения, туризма, торговли, массового предпринимательства, а также о проведении базовой индустриализации, привлечении инвестиций и производительной занятости.

В своих выступлениях акимы акцентировали внимание на мерах, принимаемых для формирования новой модели экономического роста.