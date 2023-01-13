Планы развития отрасли информации и общественного развития озвучены на коллегии МИОР РК

Министерство информации и общественного развития Казахстана на расширенном заседании коллегии подвело итоги деятельности за 2022 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Заседание коллегии министерства прошло с участием заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, активистов гражданского общества, руководителей международных организаций.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали выступил с докладом об основных итогах прошедшего года.

«Министерство системно работает над реализацией основных стратегических направлений и задач предвыборной программы главы государства. В частности, из 8 задач, поставленных перед нашим министерством, выполнены 5, остальные находятся на стадии исполнения. В прошлом году в нашей сфере было проведено 20 масштабных мероприятий. 8 из них были организованы с участием международных экспертов, известных ученых, политиков и представителей международных организаций», – отметил Дархан Кыдырали.

По поручению президента подготовлена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, одной из главных целей которой является укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Министерством по направлениям семейной и молодежной политики, общественных советов были подготовлены 3 национальных доклада. Кроме того, по поручению главы государства был принят Закон «О государственной молодежной политике».

С учетом международного опыта разработан и выставлен на обсуждение Закон «О масс-медиа» и разрабатывается законопроект по регламентированию деятельности интернет-рекламы и онлайн-платформ.

В свою очередь, Алтай Кульгинов отметил необходимость качественного и своевременного исполнения поручений главы государства.

«Главой государства поручено продолжение политики укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия на основе универсального принципа «Единство в многообразии». Вопросы единства народа и межэтнического согласия в стране всегда стояли на первом плане. В этой связи перед министерством стоит большая задача совместно с госорганами и Ассамблеей народа Казахстана сохранить стабильную ситуацию и продолжить принимать активные меры по укреплению межэтнического единства и межконфессионального согласия по принципу «Единство в многообразии», – сказал Алтай Кульгинов.

По словам заместителя премьер-министра, «работа волонтеров и волонтерских организаций получила положительную оценку общества и главы государства. В настоящее время действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, в которой на сегодня зарегистрировано более 50 тысяч волонтеров, 680 организаций и более 1 тысячи проектов. Ежегодно планируется реализация не менее 50 волонтерских проектов. Необходимо в таком же активном темпе продолжить указанную работу. Провести в текущем году Международный форум волонтеров, показать результат вашей работы».

В конце заседания коллегии участники высказали свое мнение.