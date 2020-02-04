​Планы в силе

Вчера Нацбанк объявил о сохранении возглавляемым им ведомством базовой ставки на прежнем уровне – 9,25% в рамках выполнения задачи по сохранению инфляции в целевом коридоре 4–6%.

При принятии данного решения были учтены текущая динамика инфляции, прогнозы по росту цен, ситуация во внутренней экономике, а также на внешних рынках и в странах – основных торговых партнерах.

В целом тренды конца прошлого года были положительными. Экономический подъем в стране в четвертом квартале ускорился, а на внешних рынках главной тенденцией стал рост мировых цен на нефть. В результате увеличение реального ВВП за 2019 год составило 4,5%. При этом краткосрочный экономический индикатор, характеризующий динамику ряда базовых отраслей, вырос на 5% в годовом выражении, а инвестиции в основной капитал – на 8,5%.

Говоря о ситуации в экономике в текущем году, председатель Нацбанка Ерболат Досаев отметил, что в январе уровень годовой инфляции составил 5,6%, повысившись с 5,4% в декабре 2019-го на фоне ускорения роста цен на непродовольственные товары и платные услуги. Инфляционные тенденции находятся в первую очередь под давлением цен на бензин из-за акцизов и регулируемые услуги.

Непродовольственная годовая инфляция составила 5,2% по сравнению с 5% в прошлом месяце на фоне подорожания бензина в январе на 2,7%.

Вместе с тем в январе замедлился рост цен на продовольственные товары до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года за счет снижения годовых темпов удорожания мяса, овощей, рыбы, масла и жиров. Таким образом, влияние удорожания этих продуктов питания на инфляцию, которое наблюдалось в прошлом году, постепенно ослабевает, и Нацбанк ожидает замедления продовольственной инфляции в 2020-м.

Одним из важных факторов, оказывающих проинфляционное давление, остается растущий потребительский спрос. По итогам 9 месяцев 2019 года потребительские расходы домашних хозяйств выросли на 6%, что в первую очередь объясняется увеличением реальных денежных доходов населения и ростом потребительского кредитования.

Реальные денежные доходы по итогам января – ноября 2019 года выросли на 5,8% в результате увеличения реальных заработных плат и расширения социальной поддержки населения государством. Так, в четвертом квартале 2019 года в годовом выражении реальная зарплата выросла почти на 10%. Рост бюджетных расходов на социальную поддержку в прошлом году составил 26%.

Дополнительный потребительский спрос обеспечивается потребительскими кредитами, рост которых в 2019 году составил почти 27%.

– Для предотвращения возможного перекоса и перегрева рынка потребительского кредитования по поручению Президента страны в прошлом году был принят ряд мер регуляторного характера. Повышены требования к капиталу банков второго уровня, которые занимаются потребительским кредитованием, введены запреты на начисление штрафов и комиссий при просрочке по займу свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Мы считаем, что принятые меры позволят начиная с 2020 года сделать развитие этого сегмента кредитного рынка более сбалансированным, что, среди прочего, снизит излишнее давление на потребительский спрос и инфляцию в целом, – отметил глава Нацбанка.

Среди рисков, которые могут повлиять на состояние казах­станской экономики в текущем году, Ерболат Досаев выделил неопределенность внешнеэкономических факторов.

– Начало текущего года характеризуется повышением неопределенности в мировой экономике. Это связано с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, рисками ослабления экономических отношений ряда стран с Китаем в результате вспышки коронавируса, которую ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией мирового значения, – сказал глава Нацбанка.

Он напомнил, что в течение января под влиянием преимущественно негативного информационного фона цена на нефть колебалась от 58 до почти 69 долларов за баррель. При этом к 3 февраля нефтяные котировки снизились до 56 долларов за баррель. Цены изменялись в результате обострения отношений между США и Ираном, сведений о быстром распространении нового вируса в Китае, а также вследствие выхода данных о росте запасов нефти в США.

– Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию в мировой экономике и оценивает ее влияние на внутренние процессы. При необходимости будут приняты меры для минимизации возможных негативных последствий, – подчеркнул глава ведомства.

По его словам, одним из главных вопросов глобальной повестки дня остается перспектива развития экономики Китая.

– Мировое экономическое сообщество крайне заинтересовано в стабильном развитии Китая. Поэтому на сегодня нам остается только проводить тщательный мониторинг событий и, двигаясь в рамках защиты национальных экономических интересов, принимать необходимые решения, – сказал Ерболат Досаев.

Вместе с тем он отметил, что есть и ряд позитивных для Казахстана внешних факторов. К их числу он отнес прогресс в торговых спорах между США и Китаем, появившуюся определенность во взаимоотношениях Брюсселя и Лондона после выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, по его словам, благоприятным фактором для инфляционных процессов в Казахстане является тренд на снижение инфляции в России до 3% по итогам 2019 года и сохранение умеренного роста цен в странах ЕС на уровне 1,6%. Данный фактор будет ограничивать рост цен на импортируемые товары, а значит, оказывать сдерживающее влияние на динамику непродовольственной инфляции.