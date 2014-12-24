Планы воплотились в реальность Свежий выпуск 661 Абил ГАСАНОВ, глава крестьянского хозяйства «АС.АР.Аз.Г», Ма

У отечественного предпринимательства тем самым появилось «второе дыхание», и оно, по сути, становится движущей силой нового экономического курса страны.

Далеко за примерами ходить не надо. Взять наш район, где также успешно развивается малый бизнес. В самом райцентре заработали десятки новых производств, действуют торговые точки, в том числе крупный супермаркет. Словом, для тех, кто предприимчив и хочет заняться бизнесом, ныне открыты все возможности. В текущем году я также воплотил в реальность свои давние планы – открыл цех первичной обработки шкур крупного рогатого скота. Свой бизнес-план разработал с учетом того, что в таком виде услуг сегодня остро нуждаются многие фермеры. Большую поддержку мне оказало государство, выделив заемные средства. Стоимость проекта составляет 135 млн. тенге. Вложил и собственные деньги.

Прежде чем вводить производство, изучил рынок сбыта, нашел потенциальных покупателей кожевенного полуфабриката. И дело пошло. Закупил оборудование турецкой технологии мощностью 180 тонн в месяц, подготовил специалистов. Сейчас в цехе трудятся 30 мастеров кожевенного дела. Сырьем меня обеспечивают мелкие и крупные фермерские хозяйства, приобретаю его и на личных подворьях. Сегодня наше производство является единственным предприятием в области, осуществляющим такой вид деятельности. Готовую продукцию – кожевенный полуфабрикат – охотно закупают у нас в Турции, Китае.



