Статьи Планы выполним Рафик САФИУЛОВ, волочильщик ТОО «КазЭлМаш»

Глава государства отметил, что в рамках реализации программы индустриализации в Казахстане заработают 300 новых иннова­ционных предприятий. А малый и средний бизнес будет производить не менее половины от общего объема ВВП.



Я ничуть не сомневаюсь, что поставленные планы выполнимы. Говорить об этом с уверенностью мне позволяет то, что я сам работаю на заводе, который открыт в индустриальной зоне «Онтустик».



В свое время я окончил колледж, получив специальность техника-механика. Но долгое время так и не мог найти работу по выбранной профессии. Занимался всем, чем мог, лишь бы прокормить семью. Сейчас мне 31 год. У меня очень ответственная работа, которой я дорожу. У нас серьезное предприя­тие, коллектив единомышленников, стремящихся наращивать объем производства.



Моя жена и 5-летняя дочь уверены в завтрашнем дне, ведь у меня хороший и регулярный заработок. Слушая Нурсултана Назарбаева, рассказывающего о перспективах промышленного развития страны, я все соотносил с нашим предприятием. Оно небольшое, на нем пока работают только 26 человек, но это бизнес, который выстроил предприниматель, создав рабочие места для своих земляков. На таких инициативных и предприимчивых людей, как собственник нашего предприятия, как раз и делает ставку Глава государства, говоря о том, что до 2050 года будет создано около 2 млн постоянных рабочих мест.

