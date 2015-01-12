Пластические хирурги назвали главный тренд 2015 года

По словам пластического хирурга доктора Майка Коминса, это то, чего хотят женщины, – даже если это означает идти под нож, передает MigNEWS
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“Нижняя часть спины всегда считалась одной из самых красивых частей женского тела, – подчеркнул доктор Коминс.
Он также отметил, что одним из наиболее быстро растущих сегментов пластической хирургии является эстетическая хирургия ягодиц, однако когда пациентки приходят в клинику, они понимают, что красивая нижняя часть спины так же важна, поскольку им не удастся добиться желаемого эффекта без полной картины.
У некоторых женщин ямочки на спине скрыты под жировой прослойкой, а уверенность доктора Каминса в их популярности в будущем году настолько велика, что он разработал собственный метод их формирования. Он удаляет жир и формирует ямочки с помощью ультразвука, используя технологию Vaser, создавая ямочки и V-образную форму крестцовой области спины, как у куклы Барби.
Эта процедура не из дешевых и обходится в 2 тыс. фунтов стерлингов, однако такая большая сумма женщин все равно не останавливает.