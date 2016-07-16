Пластические хирурги выбрали самое красивое в мире лицо
Медики из лондонского центра пластической хирургии назвали лицо американской актрисы Эмбер Херд самым красивым в мире. Исследователи опирались на методику компьютерной картографии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Мы разработали новейшую методику компьютерной картографии, демонстрирующую изменения, которые необходимо внести, чтобы пропорции лица стали более правильными", – сказала руководительница центра доктор Джулиан Де Силва. Отмечается, что с помощью технологии удалось выяснить, что лицо 30-летней Херд на 91,85 процента совпадает с пропорциями, которые считаются идеальными по формуле золотого сечения.
По информации Daily Mail, опираясь на методику, хирурги также посчитали идеальными черты лица и других знаменитостей. В их число попали брови Ким Кардашьян, глаза актрисы Скарлетт Йохансон, форма лица Рианны, губы манекенщицы Эмили Ратаковски и лоб супермодели Кейт Мосс.
Золотое сечение (золотая пропорция) известно еще с "Начал" Евклида, увидевших свет более 2300 лет назад. Математически оно представляет собой иррациональное число, примерно равное 1,618. В процентном округленном значении золотое сечение – это деление какой-либо величины в отношении 62 процента к 38.
В лице человека можно проследить пропорции, подчиненные золотому сечению. Считается, что чем больше соотношений в этих соразмерностях, тем более привлекательным является внешний вид для окружающих.