Пластические операции проводит сельский врач в Туркестанской области

Галымжан Берданов в центре/ Фото пресс-службы акимата Туркестанской области
В Келесском районе, которому всего 2 года, реализуется множество проектов по оздоровлению сельского населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области. 

В прошлом году 16 молодых врачей были приняты на работу в Келесскую районную больницу, получили финансовую помощь от государства и обеспечены жильем. Кроме того, в районной больнице работают и трудоустроены такие специалисты, как нейрохирурги, педиатры, которых нечасто можно встретить в сельской местности.

Один из них - Галымжан Берданов, выпускник Карагандинского государственного медицинского университета, который прошел путь от хирурга Шетского района Карагандинской области до главного хирурга района. В 2017 году он устроился на работу в Келесскую районную больницу, где успешно провел операции, ранее не проводившиеся в районе, в том числе пластические, как "аутодермопластика" - пересадка кожи при обширных травматических дефектах кожи и мягких тканей.

В планах будущей больницы - подготовка молодых врачей в области дерматовенерологии и офтальмологии, которых в настоящее время не хватает в этом районе, а также дальнейшее повышение качества лечения.

